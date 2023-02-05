CHP'li Sezgin Tanrıkulu, 2022 yılı insan hakları ihlalleri raporunu açıkladı

Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 17:44

Güncelleme: 05 Şubat 2023 - 21:14

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 2022 yılı İnsan Hakları İhlalleri Raporu’nu açıkladı.

Rapora göre; 2 kişi gözaltında, 2 kişi ‘polis ve asker araçlarının neden olduğu olaylarda’, 4 kişi ‘resmi ihmal sonucu’, 14 kişi nefret cinayetlerinde, 4’ü çocuk 20 kişi ‘yargısız infaz, dur ihtarı, rastgele ateş açma olaylarında’ ve 72 kişi cezaevinde öldü. Geçen yıl 2 gazeteci, 1843 emekçi iş cinayetlerinde, 39 çocuk ve 327 kadın ise katilin erkek olduğu cinayetler sonucu öldürüldü. 2022 yılında toplam 2 bin 397 kişinin yaşam hakkı ihlal edildi.

Rapora göre, geçen yıl 1280’i cezaevinde olmak üzere 5 bin 381 işkence olayı yaşandı. İşkence görenlerden 80’inin çocuk olduğu belirtildi.

(Sezgin Tanrıkulu)

Düşünce ve ifade özgürlüğüne yönelik hak ihlallerine de yer verilen raporda, hakkında açılan davalardan 52 gazetecinin mahkum olduğu, 37 gazetecinin tutuklandığı, 94 gazetecinin gözaltına alındığı, 46 gazeteci hakkında dava açıldığı, 65 gazetecinin mesleğini yaparken engellendiği, 2 bin 283 internet haberine erişim engeli kararı verildiği, 311 kişinin düşüncesini açıkladığı için tutuklandığı, 69 kişinin düşüncesini açıkladığı için açılan davalarda mahkum olduğu, 148 kişi hakkında düşüncesini açıkladığı için soruşturma açıldığı kaydedildi.

Rapora göre; 2022 yılında 544 eylem ve etkinliğe müdahale edildi, 28 ilde 128 toplantı ve gösteri yürüyüşü yasaklandı. Eylem ve etkinliklerde 5 bin 789 kişi gözaltına alındı, bu eylem ve etkinliklere katılan 117 kişi hakkında açılan davalardan mahkum oldu, 270 kişi hakkında soruşturma açıldı.