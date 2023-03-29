CHP'li Sibel Özdemir'den üniversiteliler için seçim çağrısı: Takvimde revizyon yapılmalı

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 19:31

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 19:32

CHP, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ildeki üniversite binalarının incelenerek öğrencilerin karşılaştığı sorunların araştırılması için daha önce verdiği önergenin TBMM Genel Kurulu’nda bugün görüşülmesini önerdi.

Önerge üzerine söz alan Sibel Özdemir, şunları söyledi:

“Bu yönetim sistemiyle birlikte oldukça derinleşen kurumsuzlaşma, liyakati ortadan kaldıran kadrolaşma, kurumların içinin boşaltılması ve maalesef yönetimdeki vasatlaşma, son yaşadığımız depremlerle de çok acı şekilde ortaya çıktı. Kurumların içinin boşaltıldığı ve niteliğin en çok düştüğü en büyük tahribat da eğitimde ve özellikle yükseköğretimde ve üniversitelerde yaşanmaktadır. İşte, son yaşanan büyük deprem sonrasında deprem bölgesinde eğitime yönelik alınan karar süreçlerinde de bu kurumsuzlaşma tekrar karşımıza çıktı.

"YÖK'ÜN, YİNE GÖREV İHMALİ YAPARAK, ÜNİVERSİTELERİN YETKİLİ KURULLARINA DANIŞMAYARAK HIZLICA BİR KARAR ALDIĞINI GÖRDÜK"

Depremlerin 11 ilimizdeki yükseköğretim kurumlarını, akademisyenleri, idari personelleri, öğrencileri, ailelerini de doğrudan etkilediği ve bazı kararların alınması ihtiyacı doğduğunu da bilmekteyiz. Araştırma önergemde de belirttiğim gibi, Yükseköğretim Kurulu’nun verilerine göre yaklaşık 4 milyon üniversite öğrencisinin neredeyse 400 bini bu deprem bölgesinde kayıtlı. Yaklaşık 17 bin akademisyen bulunmakta. Deprem bölgesinin dışında ikametgâhı olan, diğer bölgelerde, üniversitelerde öğrenci olan da yaklaşık 300 bin öğrenci var. Bu sayılara baktığımızda, özellikle üniversite öğrencilerinin eğitimlerine devam etmesi noktasında daha detaylı, bilgiye dayalı bir çalışma yapılması gerekiyordu. Önlemlerin alınması, sürdürülebilir ve nitelikten ödün vermeyen hızlı bir eğitim öğretime başlanması gerekmekteydi. YÖK, depremlerin yaşandığı ilk gün, depremden etkilenen illerde eğitime ara verdi ve kimse itiraz etmedi. Daha sonra nedense tüm illerde eğitime ara verdi ve üniversitelerin online eğitime geçmesi kararı alındı. YÖK'ün, yine görev ihmali yaparak, üniversitelerin yetkili kurullarına danışmayarak hızlıca bir karar aldığını gördük.

"YURT KAPASİTELERİNİN YÜZDE 81'İNİN BOŞ OLDUĞU BELİRTİLİYOR"

Siyasi iktidar, aynı pandemi döneminde olduğu gibi, ilk önce eğitimi, üniversiteleri ve üniversite öğrencilerini feda etti. Üniversitenin yetkili kurullarının alması gereken kararlar, yine kişisel, keyfi tercihlerle ve hatta televizyon programlarında açıklanıyor. Evet, deprem bölgesinde belli kararların alınması gerekiyor. Elbette ilk etapta barınma, beslenme ihtiyacı vardı. Ancak hızlıca uzaktan online eğitim kararı için, bu etkilenen deprem bölgeleri başta olmak üzere, diğer illere göç eden üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitim için gerekli olan elektrik, internet, bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi altyapı imkanlarının sağlanamadığı ortaya çıktı. Uzaktan eğitim kararı alınmasından sonra ise deprem bölgelerindeki üniversite binalarının, dersliklerinin hızlıca eğitime hazır hâle getirilmesi; öğrencilerin, akademisyenlerin ihtiyaçlarının hızlıca tespit edilmesi gerekmekteydi. Ancak neredeyse iki ay oldu, bu hazırlıklar hâlâ yapılamadığı gibi, üniversite öğrencilerinin eğitim hakkıyla ilgili kararlar, keyfi değerlendirmelerle verilmeye devam ediliyor. Tüm ülkede uzaktan eğitimin gerekçesi olarak da bildiğiniz gibi yurtlara duyulan ihtiyaç açıklandı. Ama şimdi, bir diğer taraftan da Bakanlığın açıklamasında, yurt kapasitelerinin yüzde 81'inin boş olduğu belirtiliyor. Şimdi, üniversiteler yüz yüze eğitime neden geçiş yapamıyor bu durumda? Siyasi iktidar, artık çok net bir karar vermelidir.

"ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN TAKVİMDE REVİZYON YAPILMALI"

Seçim dönemindeyiz, seçim takvimi başladı ve seçmenler için adres değişikliğinin son günü de 2 Nisan. Seçimde oy kullanacak olan üniversite öğrencilerinin seçim günü ikamet adreslerinin netleşmesi noktasında, yüz yüze eğitim kararı noktasında hızlıca bir karar verilmesi gerekiyor. Öğrenciler kaygılı; oy kullanamamak ve seçmen olamamak noktasında bir kaygı taşıyorlar. Evet, öncelikle tabii ki öğrencilerin eğitim hakkını, ama daha sonra da oy kullanma haklarını gasp edecek keyfi, kişisel, seçime yönelik siyasi hesaplardan artık vazgeçilmesi gerekiyor. Ben bir akademisyen olarak tekrar uyarıyorum. Bir an evvel, deprem bölgesi başta üzere tüm ülkede yüz yüze eğitim kararı verilerek üniversite öğrencilerinin de ikametgahlarının belirlenmesi noktasında hızlıca bir karar alınmalı ya da üniversite öğrencileri için takvimde revizyon yapılması uyarısını yeniden yapmak istiyorum. Tüm bu nedenlerle depremden etkilenen 11 ildeki üniversite binalarının, dersliklerinin, altyapı durumlarının incelenmesi; öğrencilerin özellikle ihtiyaçların belirlenmesi, akademisyenlerin, bu bölgede görev yapan eğitmenlerin, özellikle de öğretmenlerin çok büyük bir talepleri var. En kısa sürede eğitim faaliyetlerinin sürdürülebilir bir noktaya ulaştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasını ben, Genel Kurul’un ve ilgili partilerin takdirlerine sunuyorum.”

CHP’nin önerisi, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.