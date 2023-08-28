Depremde ağır hasar alan bina çöktü... O anlar kamerada!
6 Şubat depremlerin Hatay'da ağır hasar alan 2 katlı bina sağanak yağmurun etkisiyle kendiliğinden yıkıldı.
Hatay'da Atatürk Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar aldığı belirtilen iki katlı bina çöktü.
İhbar üzerine caddeye AFAD ve polis ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri bina çevresine güvenlik şeridi çekti.
Kendiliğinden yıkıldığı tespit edilen binada inceleme yapan AFAD ekipleri yaşam belirtisine rastlamadı.
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