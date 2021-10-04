CHP'li Sümer'den Erdoğan'a sert tepki

04 Ekim 2021 Pazartesi, 11:15

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, evinin yakınındaki bir marketi ziyaret etmişti. Erdoğan'ın alışverişin ardından, "Tarım Kredi Kooperatiflerimizin buradaki gördüğünüz gibi market, çeşitli ürünler noktasında, kalite noktasında, fiyatlar noktasında gayet uygun." demesi ise tepki çekmişti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan CHP Adana Milletvekili ve TBMM Kit Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, “AKP İktidarı ülkeyi öyle bir ekonomik uçuruma itti ki bir Cumhurbaşkanı düşünün 'Fiyatlar Gayet Uygun' açıklaması yapmak zorunda kalıyor. Aslında vatandaşın isyanını piyasanın durumunu kendileri de görüyor ancak çözüm üretemedikleri için her şey normalmiş havası yaratmaya çalışıyorlar. Fiyatlar uygun falan değil. Vatandaş kundaktaki çocuğuna süt alırken zorlanıyor. Mevsim sebze ve meyvelerinin yanına yanaşılmıyor. Elektriğe, doğal gaza, son olarak LPG’ye yapılan zamlarla zaten bir darbe daha vuruldu. Hiç kimse milletin aklıyla dalga geçmesin” dedi

MİLLETİN PARASIYLA SARAYLARDA YAŞIYORLAR

Sümer açıklamasının devamında şunları söyledi:

“20 Yılın sonunda kurulan bu ucube tek adam rejimiyle ülkemiz ne yazık ki çok zor günler yaşıyor. Milletin parasıyla saraylarda yaşayan iktidar çevreleri ülkeyi güllük gülistanlık göstermeye çalışsa da vatandaşın durumu iç açıcı değil. İktidar yetkilileri gerçek fiyatları öğrenmek istiyorsa koruma ordularını bir kenara bırakarak, mahalle pazarlarına gitsin. Vatandaşın ne durumda olduğunu belki o zaman anlayabilirler. Halktan kopuk saray sefası yaşayan iktidarın vatandaşın halinden anlaması mümkün değildir.

VATANDAŞ KURU EKMEĞE MUHTAÇ

İktidarlar vatandaşlarının refah seviyesi arttırmak için vardır. AKP İktidarı ise kendi rant çevresini daha da rahat ettirmek için uğraşıyor. Birileri lüks hayatını katlayarak devam ettirirken vatandaşın çilesi her geçen gün artıyor. Her gün gelen zamlar sonrasında artık temel insanı ihtiyaçlar bile lüks oldu. Vatandaş kuru ekmeğe muhtaç, borçlar altında ezilmiş, bir çıkar yolu bekler halde. Artık ne yapacağını bilmez haldeki iktidarın söylemleri kimseye inandırıcı gelmiyor. En kısa zamanda yapılacak seçim sonrasında kurulacak Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı ile tüm dertleri çözmeye hazırız.”