Kurtulmuş'tan 'Erdoğan hasta' iddiasına yanıt

03 Ekim 2021 Pazar, 22:00

ABD merkezli Foreign Policy'de kaleme alınan bir yazıda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "bir sonraki seçimlerde aday olamayacak kadar hasta olabileceği" öne sürülmüştü.

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ordu Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, sözkonusu yazıya göndermede bulunarak bir açıklama yaptı.

2023'ün Türkiye için "tam manasıyla önemli bir gelecek seçimi" olacağını söyleyen Kurtulmuş, "birilerinin Türkiye'nin bu süreçlerde yönetilemez bir ülke olmasını istediğini" dile getirip şunları kaydetti:

"Birileri Türkiye'nin geriye dönmesini istiyor, birileri Türkiye'de tekrar eski dönemin tartışmalarının gündeme gelmesini istiyor. Hatta, hatta artık dışarıdan ısmarlama yazıların yazıldığı bir döneme giriyoruz. Bugün okuduğumuz bir yazıda da artık 'Türkiye'yi Sayın Tayyip Erdoğan yönetemeyecek kadar hastadır, onun için onun yerine başka birileri hazırlanmalıdır.' gibi yazılar yayınlanmaya başladı. Önce şunu söyleyeyim, Türkiye'yi artık kimin yöneteceğinin kararını içerideki birtakım vesayet odakları veremeyeceği gibi dışarıdaki birtakım vesayet odakları hiç veremeyecek, Türkiye'ye yön çizemeyeceklerdir."

"AKP'nin siyasi hareketinin Türkiye'deki en önemli başarılarından birinin demokratik istikametten asla vazgeçilmemesi olduğunu" öne süren Kurtulmuş, "İlerleme yolundan asla vazgeçmemesidir, Meclis açık olduğu sürece meşruiyet bütünüyle milletten devşirildiği sürece Türkiye'de AK Parti'nin sırtını yere getirecek, Türkiye'nin sırtını yere getirecek hiçbir güç yoktur ve olmayacak Allah'ın izniyle." değerlendirmesinde bulundu.



