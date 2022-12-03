CHP'li Tanal: Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Erdoğan'ın gelişi öncesi toprağı yeşile boyuyor

03 Aralık 2022 Cumartesi, 09:41

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanlıurfa ziyareti öncesi belediyenin boş alanları yeşile boyadığını belirtti.

Tanal, paylaştığı görüntüyle ilgili şunları yazdı:

"Hemşerilerimi hizmete hasret bırakan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Erdoğan'ın gelişi öncesi personeli seferber etti! Afrika'yı andıran görüntüleri makyajlıyorlar. Öyle ki, Urfa'nın merkezinde boş alanı yeşillendirmek yerine, toprağı yeşile boyuyorlar. Vizyona bak! Hizmeti Şanlıurfalılar için yapmıyorlar, Şanlıurfalılar için seferber olmuyorlar. Sırf yeniden koltuk kapmak, göz boyamak için can havliyle sağı solu makyajlıyorlar! Halk için seferber olunur, Erdoğan’a yaranmak için değil."

İşte Tanal'ın paylaşımı:



