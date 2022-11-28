Sosyoloji Mezunları Derneği, gençlerin nabzını tuttu, anketten çarpıcı sonuçlar çıktı: Gençler umudunu kesti

28 Kasım 2022 Pazartesi, 04:00

Sosyoloji Mezunları Derneği (SOMDER) “Farklı toplumsal kesimlerden gençlerin aktif vatandaşlık algıları ve politikaya katılım mekanizmalarına bakışı” araştırmasının sonuç raporunu yayımladı.

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin saha çalışması ve odak gruplarının oluşturmasıyla yürütülen araştırmada birinci aşamada 18-35 yaş aralığındaki 1067 yurttaşa 49 soruluk anket uygulandı. İkinci aşamada ise farklı toplumsal kesimlerden cinsiyet kotası uygulanarak 12 odak grup oluşturulmuş ve 3 farklı yönerge doğrultusunda yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirildi. Katılımcıların yüzde 0.3’ü okula gitmemiş, yüzde 0.5’i ilkokul, yüzde 0.5’i ilköğretim, yüzde 4.6’sı ortaokul, yüzde 35.8’i lise, yüzde 51.3’ü üniversite, yüzde 6.9’u ise lisansüstü mezunlarından oluştu. Katılımcılara “Mevcut siyasi partiler Türkiye’nin sorunlarını çözebilir mi?” diye soruldu. Katılımcıların yüzde 81.6’sı “Hayır”, yüzde 17.8’i “Evet” yüzde 0.6’sı “Cevap yok” dedi.

YÜZDE 96.3 MUTSUZ

Katılımcılara “Türkiye’de insanlar mutlu mu” diye soruldu. Katılımcıların yüzde 96.3’ü “hayır”, yüzde 2.7’si evet, yüzde 1’i ise “Cevap yok” yanıtı verdi. Gençlere “Yaşam Standardınızı ve beklentilerinizi düşündüğünüzde bir yıl öncesine göre durumunuz “Daha mı iyi oldu” diye soruldu. Gençlerin yüzde 82.4’ü daha kötü oldu yüzde 8.6’sı aynı kaldı cevabını verirken, daha iyi oldu diyenlerin oranı sadece yüzde 9.0 olarak ölçüldü. Ardından “Sizce durumunuz önümüzdeki yıl daha mı iyi olacak” diye soruldu. Katılımcıların yüzde 66.5’i “Daha kötü olacak”, yüzde 13’ü aynı kalacak, yüzde 20.1 ise daha iyi olacak, yüzde 0.4 ise “Cevap yok” dedi.

"İLK NEYİ DEĞİŞTİRİRSİNİZ?"

Katılımcılara “Siyasi partiler halkın sorunlarını yeterince ifade edebiliyor mu” sorusu soruldu. Katılımcıların yüzde 90.5’i “Hayır”, yüzde 8.7’si “Evet” cevabını verirken yüzde 0.9 “Cevap yok” dedi. Katılımcılara “Değiştirme olanağınız olsaydı hayatınızda ilk neyi değiştirmek isterdiniz?” soru soruldu. Gençlerin yüzde 27.8’i ülkesini, yüzde 15.4’ü maddi-gelirini-ekonomiyi, yüzde 8.9’u eğitimini, yüzde 6.1’i şehrini, yüzde 6’sı kendisini, yüzde 5’i mesleğini, yüzde 5’i ailesini, yüzde 2.6’sı iktidarı, yüzde 2.6’sı hiçbir şeyi, yüzde 2’si sistemi, yüzde 1.9 toplum-kültürü, yüzde 1.7 her şeyi, yine 1.7’si sağlık, yüzde 1.6’sı evini, yüzde 1.1’i de adalet sistemini, yüzde 1’i motosikletini değiştirmek istediğini belirtti.