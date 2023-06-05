CHP'li Tanal tepki çeken 'tatil' fotoğrafı üzerine açıklama yaptı: Büyütülecek neyi var, rüşvet mi almışım?

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, tatile çıktığı yorumlarına yol açan bir fotoğraf paylaşması üzerine eleştirilerin hedefi oldu. Tanal, bunun üzerine bir açıklama yaparak "Bu fotoğrafın bu kadar büyütülecek neyi var? İhale takipçiliği, iş takipçiliği mi yapmışım? Rüşvet mi almışım?" dedİ.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.06.2023 - 16:26
CHP'li Tanal tepki çeken 'tatil' fotoğrafı üzerine açıklama yaptı: Büyütülecek neyi var, rüşvet mi almışım?
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CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, deniz kenarında olduğunu gösteren bir fotoğrafını sosyal medya hesabından "Günaydınlar. Sağlıklı ,huzurlu ve esenlikler dolu bir hafta diliyorum" yazarak paylaştı. Tanal'ın CHP'nin seçim yenilgisinin arifesinde yaptığı bu paylaşım, tartışmaya yol açtı.

Mahmut Tanal, sosyal medyada kendisine gelen tepkiler üzerine bir açıklama yaptı. CHP'li milletvekili, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Dairem (2+1 apartman dairesi) Fethiye’de. Bir dost ile çekilen fotoğrafı paylaşmak, çok insani bir durum. 

Evime geldim. Tatile gitmediğim, tatil için gelmediğim halde, bir fotoğraf karesi üzerinden tatile çıkmışım gibi algı yaratılıp ağır eleştirilerde bulunulması, hakkaniyetli bir tutum değildir."

"Hırsızlık yapmadım. Kimsenin canına-malına göz dikmedim" diyen Tanal, "Bu fotoğrafın bu kadar büyütülecek neyi var? İhale takipçiliği, iş takipçiliği mi yapmışım? Rüşvet mi almışım? AKP’liler gibi siyaseten mi zenginleşmişim?" ifadelerini kullandı. 

İşte Tanal'ın tartışma yaratan paylaşımı:

 


Mahmut Tanal Şanlıurfa CHP

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