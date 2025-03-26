Eylemler 8'inci gününde: İzmir’de İmamoğlu gösterilerine polis müdahalesi

Yayınlanma: 26.03.2025 - 22:52

Güncelleme: 26.03.2025 - 22:54

CHP Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime tek aday olarak giren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun soruşturma kapsamında gözaltına alınması sonrasında başlayan eylemler 8'inci gününde de devam ediyor.

TOMA İLE MÜDAHALE

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri’nin ve siyasi partilerin çağrısıyla Gündoğdu Meydanı’nda yurttaşlar ve öğrenciler daha sonra Kültürpark’ın Lozan kapısına yöneldi. “Mustafa Kemal'in Askerleriyiz” ve “Ne Mutlu Türküm Diyene” sloganları atan grup Lozan Meydanı’nda polis barikatı ile karşılaştı. Polis yürümek isteyen yurttaşlara TOMA’larla tazyikli suyla müdahale etti.

Öğrenci gruplarının çağrısıyla Bornova bir araya gelen öğrenciler de Manisa Kavşağı'na doğru yürüdü. Gençler burada Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okuyan öğrenciler bir süre yolu kapattı.