CHP'li Tanrıkulu'ndan Van açıklaması: Tüm gücümüzle karşı duracağız

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan’ın memnu haklarının geri alınmasına tepki gösterdi. Tanrıkulu karara tüm güçleriyle karşı duracaklarını belirtti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.04.2024 - 12:21
CHP'li Tanrıkulu'ndan Van açıklaması: Tüm gücümüzle karşı duracağız
Abone Ol google-news

DEM Parti, Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan’ın memnu haklarının Adalet Bakanlığı’nın mesai bitimine beş dakika kala yaptığı itiraz üzerine geri alındığını açıkladı. Partinin açıklamasında, “Abdullah Zeydan Van halkının Büyükşehir Belediye Eş Başkanıdır. Herkesi bu gerçeğe saygı duymaya davet ediyoruz” denildi.

Karar üzerine CHP'den de tepki geldi. CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yine AK Parti'nin halk iradesine tahammülsüzlüğü, Belediye Başkanlığını kazanamamış adayına verme girişimi" diye yorumladığı gelişme üzerine şu ifadeleri kullandı: 

"Aynı örnekleri 2019 seçimlerinde Diyarbakır Bağlar ve diğer üç ilçede görmüştük.

Bu kez Van Büyükşehir Balediye Başkanlığını gasp etmeye çalışıyorlar

Yargı ve YSK bu hukuksuzluğa alet ve aracı olmamalıdır.

Pamuk ipliğine toplumsal barışımızı dinamitleyecek bu girişim kabul edilemez.

Tüm gücümüz ile karşı duracağız."




31 Mart 2024 yerel seçimleri haberleri Abdullah Zeydan haberleri VAN Büyükşehir belediyesi haberleri Sezgin Tanrıkulu haberleri

İlgili Haberler

DEM'in tulum çıkardığı Van'da Bakanlık hamlesi… Seçilen adayın hakları alındı!

DEM'in tulum çıkardığı Van'da Bakanlık hamlesi… Seçilen adayın hakları alındı!
Van’da terör operasyonu!

Van’da terör operasyonu!
DEM Parti'nin en yüksek oy aldığı ilçeler belli oldu

DEM Parti'nin en yüksek oy aldığı ilçeler belli oldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yerel seçim sonrası ilk 'erken seçim' çağrısı Yeniden Refah Partisi'nden geldi: 'Bir mecburiyettir'

Yerel seçim sonrası ilk 'erken seçim' çağrısı Yeniden Refah Partisi'nden geldi: 'Bir mecburiyettir'
Tuna Kiremitçi’den bomba iddia: Seçim sonucu sevinci TRT 2 programını etkiledi

Tuna Kiremitçi’den bomba iddia: Seçim sonucu sevinci TRT 2 programını etkiledi
Tek bir başlık öne çıktı... Yandaş gazeteler seçimi nasıl gördü?

Tek bir başlık öne çıktı... Yandaş gazeteler seçimi nasıl gördü?
CHP’nin itirazı reddedildi: Kocaeli Körfez seçiminde neler yaşanıyor?

CHP’nin itirazı reddedildi: Kocaeli Körfez seçiminde neler yaşanıyor?
‘Seçimi kaybedeceğini anlayınca yakınlarını müdür yapmak istedi’

‘Seçimi kaybedeceğini anlayınca yakınlarını müdür yapmak istedi’
AK Parti’den aday gösterilmeyince bağımsız aday oldu, seçimi kazandı

AK Parti’den aday gösterilmeyince bağımsız aday oldu, seçimi kazandı
İYİ Parti adayı Buğra Kavuncu'nun oy kullandığı sandıktan kendisine 3 oy çıktı

İYİ Parti adayı Buğra Kavuncu'nun oy kullandığı sandıktan kendisine 3 oy çıktı
Acun Ilıcalı’dan sert sözler! Yunus Emre diskalifiye mi olacak?

Acun Ilıcalı’dan sert sözler! Yunus Emre diskalifiye mi olacak?