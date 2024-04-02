CHP'li Tanrıkulu'ndan Van açıklaması: Tüm gücümüzle karşı duracağız
CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan’ın memnu haklarının geri alınmasına tepki gösterdi. Tanrıkulu karara tüm güçleriyle karşı duracaklarını belirtti.
DEM Parti, Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan’ın memnu haklarının Adalet Bakanlığı’nın mesai bitimine beş dakika kala yaptığı itiraz üzerine geri alındığını açıkladı. Partinin açıklamasında, “Abdullah Zeydan Van halkının Büyükşehir Belediye Eş Başkanıdır. Herkesi bu gerçeğe saygı duymaya davet ediyoruz” denildi.
Karar üzerine CHP'den de tepki geldi. CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yine AK Parti'nin halk iradesine tahammülsüzlüğü, Belediye Başkanlığını kazanamamış adayına verme girişimi" diye yorumladığı gelişme üzerine şu ifadeleri kullandı:
"Aynı örnekleri 2019 seçimlerinde Diyarbakır Bağlar ve diğer üç ilçede görmüştük.
Bu kez Van Büyükşehir Balediye Başkanlığını gasp etmeye çalışıyorlar
Yargı ve YSK bu hukuksuzluğa alet ve aracı olmamalıdır.
Pamuk ipliğine toplumsal barışımızı dinamitleyecek bu girişim kabul edilemez.
Tüm gücümüz ile karşı duracağız."
Yine AkPartinin halk iradesine tahammülsüzlüğü, Belediye Başkanlığını kazanamamış adayına verme girişimi…— Sezgin Tanrıkulu (@MSTanrikulu) April 2, 2024
Aynı örnekleri 2019 seçimlerinde Diyarbakır Bağlar ve diğer üç ilçede görmüştük.
Bu kez Van Büyükşehir Balediye Başkanlığını gasp etmeye çalışıyorlat.
Yargı ve YSK bu… https://t.co/0kHQxndTE4
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