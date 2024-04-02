DEM'in tulum çıkardığı Van'da Bakanlık hamlesi… Seçilen adayın hakları alındı!

Yayınlanma: 02.04.2024 - 10:28

Güncelleme: 02.04.2024 - 10:30

DEM Parti, Van’da Büyükşehir Belediyesi ile 3'ü merkez 13 ilçe belediyesinin tamamını kazandı. Belediyelerinin tamamının bir partide olduğu tek şehir Van olurken yine şehirdeki tüm belediyeleri alan tek parti ise DEM Parti oldu.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), seçilen Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan'ın memnu hakkı Adalet Bakanlığı'nın mesai bitimine 5 dakika kala yaptığı itiraz üzerine geri alındı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Van’da Abdullah Zeydan 220 bin 919, AKP adayı Abdulahat Arvas 108 bin 802 oy aldı.

DEM Parti, Van Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayı Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının Adalet Bakanlığı'nın mesai bitimine 5 dakika kala yaptığı itiraz üzerine geri alındığını açıkladı.Daha önce Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Zeydan'ın adaylık başvurusunu kabul etmişti.

“HUKUKSUZ GİRİŞİMLER DEVREYE KONULDU”

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) tarafından yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Partimiz 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Van'dan tarihte eşine az rastlanır bir zaferle ayrılmıştır. Van halkı, Büyükşehir Belediyesi dahil toplamda 14 belediyenin tümünü DEM Parti’ye kazandırmış, İl Genel Meclisinde ise büyük farkla birinci parti haline getirmiştir. Van halkı iradesini net ve en güçlü şekilde sandığa yansıtmıştır. Bu güçlü irade, aynı zamanda kayyım rejimine verilen bir cevaptır.

Halk bu kadar açık mesaj vermişken, Van’da yeni hukuksuz girişimler devreye konulmaktadır.

Bilindiği üzere; Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanımız Abdullah Zeydan, tüm hukuki prosedürlerini tamamlayarak Yüksek Seçim Kurulu’na başvurmuş, adaylığı yapılan incelemeler sonucu YSK tarafından kabul edilmiştir. Zeydan, Van’da halkın büyük çoğunluğunun desteğini alarak seçilmiştir.

“MEMNU HAKLARINA İTİRAZ ETMİŞTİR”

Ancak 29 Mart 2024 Cuma günü mesai bitimine beş dakika, seçime iki gün kala Adalet Bakanlığı idari bir karar ve yazıyla, 2022 yılında memnu haklarını alan ve tüm yasal denetimlerden geçen Zeydan’ın memnu haklarına itiraz etmiştir. Yetkili savcılık, talimat niteliğindeki bu idari itiraz yazısı üzerine kesinleşmiş memnu hak kararını veren mahkemeye yeniden başvurmuştur. Mahkeme aynı gün kesinleşmiş memnu hak kararını geri almış ve memnu hak talebini reddetmiştir. Karar henüz kesinleşmeden, yani itiraz ve temyiz hakkı kullanılmadan hemen YSK'ya bildirimde bulunmuştur.

“HALK İRADESİNİ YOK SAYAN BİR ANLAYIŞIN ÜRÜNÜ”

Belediye Eş Başkanımız Abdullah Zeydan’ın memnu haklarının iadesini kabul kararını veren aynı mahkeme, aldığı kararı çiğnemiş ve hukuk güvenliği hakkını yok etmiştir. Bu girişim halk iradesini yok sayan bir anlayışın ürünüdür.

“KAMUOYUNU DUYARLILIĞA ÇAĞIRIYORUZ”

Abdullah Zeydan Van halkının Büyükşehir Belediye Eş Başkanıdır. Herkesi bu gerçeğe saygı duymaya davet ediyoruz. Alınan bu yanlış karardan derhal geri dönülmelidir. Van halkının iradesini hiçe sayan bu girişim hukuk dışıdır. Bu girişime karşı bütün demokratik kamuoyunu duyarlılığa çağırıyoruz.

Demokrasileri var eden temel ilke halk iradesine saygı duymaktır. İktidarı halkın iradesine saygı duymaya davet ediyoruz! Halkımızın iradesini gasp etmeye heves edenleri uyarıyoruz."

MEMNU HAK NE DEMEK?

Memnu haklar, diğer bir deyişle yasaklanmış haklar, kişinin ceza mahkûmiyeti nedeniyle, ceza kanununun dışında farklı kanunlardan kaynaklanan mahrum edildiği haklar. Memnu hakların iadesi ise, bu hakları geri almak için düzenlenen bir ceza hukuku kurumu.