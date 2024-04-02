Van’da terör operasyonu!

Yayınlanma: 02.04.2024 - 10:31

Güncelleme: 02.04.2024 - 10:31

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 12 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır” denildi.