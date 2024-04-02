Van’da terör operasyonu!
Van’da PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 12 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.
Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, “Yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 12 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır” denildi.
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