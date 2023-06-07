Yeni kabine sonrası çok konuşulacak iddia: Süleyman Soylu, Ali Yerlikaya'yı Erdoğan'a ihbar etti

Yayınlanma: 07.06.2023 - 08:44

Güncelleme: 07.06.2023 - 08:54

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi akşamı Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirdiği basın toplantısında yeni kabinesini açıkladı.

Buna göre, Süleyman Soylu'dan boşalan İçişleri Bakanlığı'na, uzun süredir İstanbul Valisi olan Ali Yerlikaya atandı. Yerlikaya, düzenlenen devir teslim töreni ile görevi Soylu'dan devraldı.

14 Mayıs seçimlerinin hemen ertesinde Ali Yerlikaya ismi Erdoğan’ın kafasında netleşmişti. Ancak görevinin devam etmesini isteyen Süleyman Soylu son ana kadar koltuğu için mücadele etti.

Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre; Erdoğan’ın, İçişleri Bakanlığı koltuğuna Yerlikaya’yı oturmayı planladığını öğrenen Soylu, çarpıcı bir hamle yaptı.

ERDOĞAN O DOSYAYI SORDU

Soylu, Yerlikaya hakkında bir “FETÖ dosyayı” hazırlayarak Erdoğan’a sundu. Erdoğan, sunulan ‘dosya’ için ihtiyatlı davrandı ve Yerlikaya hakkındaki iddiaları sordurdu.

Yetkililer, Erdoğan’a “iddialar gerçek dışı” yanıtı verildi. Bu gelişme üzerine Erdoğan, Yerlikaya’yı bakan olarak atadı. Aslında bu Soylu’nun Yerlikaya’ya yönelik ilk FETÖ hamlesi değildi.

Daha önceden de Ali Yerlikaya ve emniyet genel müdürü Mehmet Aktaş’ın aralarında olduğu kişiler hakkında bir dosya hazırlanmış, bu dosya ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca teslim edilmişti.

KORUMA VERME YETKİSİNİ ELİNDEN ALDI

Soylu ile Yerlikaya arasındaki krize ilişkin bilgi veren kaynaklara göre; Soylu koltuğunu bırakmak istemiyordu. Ancak, sorun sadece ‘koltuk’ kaygısı da değildi. Soylu ile Yerlikaya arasındaki gerilim, özellikle güvenlik bürokrasisi içinde iyi biliniyordu.

Soylu, Yerlikaya’nın koruma verme yetkisini elinden almış, bununla da yetinmemişti. Soylu, Yerlikaya’nın kamu için yaptığı bazı harcamaları engel olmuş, personel alımlarına dahi müdahale etmişti.

KULİSLER NE DİYOR?

Yerlikaya’nın uzun süredir vali olarak görev yapması, özellikle emniyet teşkilatında Soylu’nun kadrolarıyla yola devam etmek istememesi halinde kendi kadrosunu nasıl kuracağı sorusu büyük merak konusu. Soylu’ya yakın olmayan isimlerle yol yürüyecek Ancak kulislere göre, Yerlikaya, Soylu’ya yakın olmayan isimlerle yol yürümekte kararlı.

Bu isimlerden biri Soylu’nun meslekten ihraç etmek için büyük çaba sarf ettiği eski İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan. Bazı kaynaklar, İstanbul Eski Emniyet Müdürü Çalışkan’ın, aynı görevine geri dönebileceğine vurgu yapıyor.

SOYLU'DAN YANIT GELDİ

Söz konusu iddiaların gündem olmasının ardından eski bakan Süleyman Soylu'dan açıklama geldi.

Kişisel Twitter hesabından bir paylaşım yapan ve iddiaları reddeden Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlık dönemimizde aleyhimizde iftira ve yalan içeriklerle yüzlerce kez kurgu haberler gerçekleştiren Halk TV yayın organının malum muhabiri, bugün de benzer şekilde bir iftira ve yalan haberin altına imza atmıştır.

Her programlarında şahsıma ve uyguladığımız politikalara hasımlık yapan bu yayın kuruluşu belli ki iftira ve yalan kampanyasını sürdürmeye devam edecektir. Bugün ortaya atılan yalan ve iftira içerikli haber nedeniyle Halk TV ve muhabiri hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."