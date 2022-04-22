CHP'li Torun'dan, Soylu'ya 'İBB' yanıtı: 'Şu anda Türkiye'nin bir numaralı iftiracısı konumunda'

22 Nisan 2022 Cuma, 17:51

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karabük Safranbolu'dan katıldığı NTV canlı yayınında Gökhan Gerçek'in gündeme ilişkin soruları yanıtladı.



Programda, CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni de hedef alan Soylu, "Terör örgütüyle irtibatlı kişilerin olduğu tespit edildi" dedi. Soylu bu iddiasını tekrarlarken, önceki açıklamalarında olduğu gibi yine isim veremedi.



"'KİM BU TERÖRİSTLER?' DEDİK, CEVAP VEREMEDİ"

Soylu'nun bu ifadelerine, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'dan yanıt geldi.

Cumhuriyet'e konuşan Torun, "Süleyman Soylu, 8 Aralık 2021'de TBMM’de yaptığı konuşmada, ‘İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde 557 terörist var’ dedi. Defalarca sorduk, 'kim bu 557 terörist' dedik, cevap veremedi. İstanbul Büyükşehir Belediyemiz resmi yazıyla sordu, ‘verin bize bu listeyi’ dedi, yine cevap veremedi" sözlerini kullandı.

"TÜRKİYE’NİN BİR NUMARALI İFTİRACISI"

"Aradan yaklaşık 5 ay geçti, soruşturmalar açıldı, müfettişler gönderildi ama Soylu bu iddiasını ispatlayamadı" diyen Torun, "Şu an da Süleyman Soylu, Türkiye’nin bir numaralı müfterisi, iftiracısı konumundadır. Soylu önce 557 teröristin hesabını vermelidir. Hatırlayalım. Tutuklulardan biri zaten 2004’ten bu yana AKP üyesi olduğunu kendisi açıkladı" ifadelerini kullandı.

'10 BİN DOLAR ALAN SİYASETÇİ' HATIRLATMASI

Torun, sözlerine şöyle devam etti:

"Yetmedi, yapılan incelemede şu ortaya çıktı: Ekrem İmamoğlu’ndan önce İBDA-C üyesi 4 kişi işe alınmış. Bunların bombalı eylemlere katılmaktan dolayı sabıkası var. Soylu gitsin, önce kendi partisinin geçmişine baksın. Dedikoduyla, iftirayla bakanlık yapılmaz. Daha önce de, ‘mafyadan 10 bin dolar alan siyasetçi var’ dedi, onu da açıklayamadı."

"BAKANLIK KOLTUĞU DEDİKODU ÜRETME MAKAMI DEĞİLDİR"

"Kendisine bir kez daha hatırlatıyoruz" sözleriyle Soylu'ya seslenen Torun, "İçişleri Bakanlığı koltuğu laf kalabalığı yapma, dedikodu üretme makamı değildir. Belediyemizi karalamak için de bu iddialardan medet ummak acizliğin göstergesidir" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) çalışan yüzlerce personelin "terör örgütleri ile iltisaklı veya irtibatlı olduğu yönündeki ihbar ve tespitler üzerine" özel teftiş başlatıldığını duyurmuştu. Bakan Soylu, "Bu konu siyasi değil, bir güvenlik meselesi" demişti.

Bakanlık, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve "PKK ile iltisaklı/irtibatlı" kişilerin Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) referansıyla İBB'ye yerleştirildiği yönündeki iddia ve tespitlerin yer aldığı iddianamenin de bahse konu özel teftişin kapsamında olduğunu öne sürmüştü. Konuyla ilgili açıklama yapan Soylu, “ByLock kullanıcısı bir çok kişinin işe alındığını belirledik. Dağda bulunmuş birçok kişi işe alınmış” demişti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Soylu’ya verdiği yanıtta “İçişleri Bakanlığı'nda oturan zat, 12 Aralık'ta TBMM'de açıklama yaptı. İBB'de 557 terörist olduğunu iddia etti. Her verisi yanlış olan bakana şunu hatırlatmak isterim; tam 2 hafta üstünden geçti. Bu 15 boyunca İçişleri Bakanlığı ne yaptı? Hiçbir şey duymadık yaptıklarıyla ilgili” ifadelerini kullanmıştı.

Geçen haftalarda FOX TV'de canlı yayına katılan ve İBB'deki soruşturmayı cadı avına benzeten İmamoğlu, “Bir suçlu varsa suçunu elbette çeker, bunu herkes için konuşuyorum. İkincisi şu ana kadar 8 kişi. Aylar önce manşetler atıldı. 121 milyar lirası kayıp diye İBB'nin. 3 yıldır karaladılar, yerden yere vurdular, iftiralar attılar. Bu bakanın ilk hakareti de değil bana. Bu memleket adına utanç verici bir konuşma yapmıştır, 86 bin İBB çalışanını zan altında bıraktılar. Bugün gelinen ortada, bir şey yok, fos çıktı. 100'e yakın müfettiş var oturtacak yer bulamıyoruz. Girmedikleri konu kalmadı. Bir şey bulmadan gelmeyin talimatı almışlar belli ki” diye konuşmuştu.

