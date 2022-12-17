CHP’li Torun'dan YSK Başkanı Akkaya'ya: Siyaset yapmak istiyorsa cübbesini çıkarsın
CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, YSK Başkanı Muharrem Akkaya “Yargı, yargı işiyle uğraşsın, siyasetle uğraşmasın. Siyaseti siyasetçilere bıraksınlar. Siyaset yapmak istiyorsa cübbesini çıkarsın, görevi bıraksın, gelsin siyaset yapsın” dedi.
CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ile ilgili Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Muharrem Akkaya’nın, ‘Adaylığı düşmez, isterse yarışabilir ama seçilmesi durumunda mazbatası verilmez’ açıklamaları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Partisinin Ordu İl Başkanlığı önünde açıklama yapan Torun, siyasi karar verenlerin artık huzuru bozmamalarını isteyerek, "YSK başkanı niye böyle bir açıklamaya gerek duydu. Düğün değil, bayram değil. Hukuki süreç devam ediyor. Burada yargı, yargı işiyle uğraşsın, siyasetle uğraşmasın. Siyaseti siyasetçilere bıraksınlar. Siyaset yapmak istiyorsa cübbesini çıkarsın, görevi bıraksın, gelsin siyaset yapsın. Ama tabi görüyoruz ki talimatla hareket edenler, maalesef yargıyı siyasallaştıranlar, hukuki değil, siyasi karar verenler artık huzuru bozmasınlar. Bu ülkede adalete olan güveni zedelemesinler” diye konuştu.
"ÇOK GÜÇLÜ UMUT GELECEK"
Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayını belirleyeceğini kaydeden Seyit Torun, “Şu anda kaldı ki cumhurbaşkanı adayını da belirleyecek olan 6’lı masa. 6’lı masa, 6 lider, kararlı bir şekilde her türlü provokasyona, her türlü itibar suikastine rağmen yoluna güvenli bir şekilde, planlı bir şekilde sürdürüyor. Hiç merak etmeyin, ne yaparlarsa yapsınlar başaramayacaklar. Türkiye’nin önüne çok güçlü bir umut gelecek, hiç merak etmeyin” dedi.
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