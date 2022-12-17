Ekrem İmamoğlu'na hapis ve siyasi yasak, YSK temsilcisine 'namussuz, alçak, cahil' diyen MHP'liye para cezası

17 Aralık 2022 Cumartesi, 12:51

AKP'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) temsilcisi Recep Özel'e "Namussuz, be alçak herif, aciz bir insansın, cahil herifler" ve "Vizyonsuz diyen adam kendini bir tımar etsin" şeklinde ağır hakaretler eden eski Isparta Belediye Başkanı MHP'li Yusuf Ziya Günaydın'a yalnızca adli para cezası verildiği ortaya çıktı.

T24’ten Eray Görgülü’nün haberine göre, 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesinde MHP’li Günaydın ile AKP’nin YSK Temsilcisi Özel arasında tartışma yaşandı. Günaydın, 11 Mart 2019 tarihinde katıldığı bir televizyon programında Recep Özel hakkında ağır hakaretlerde bulundu. Isparta 6. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 2 Aralık'ta verilen kararda, Günaydın hakkında yeterli, etkin ve caydırıcı olacağı gerekçesiyle alt sınırdan para cezası verildi. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da karar verdi.

Kararda "Sanığın eyleminin bir bütün haliyle kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret suçuna uyduğu sabit görülmekle; kişiliği ve suçun işleniş şekli nazara alınıp yeterli, etkin ve caydırıcı olacağı kanaatiyle adli para cezası tercih edilerek eylemine uyan TCK'nın 125/3-a maddesi uyarınca takdiren alt sınırdan adli para cezasıyla cezalandırılmasına" ifadeleri yer aldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 4 Kasım 2019'da bir açıklama yaparak İmamoğlu için "Avrupa Parlamentosu'na gidip, Türkiye’yi şikayet eden ahmağa söylüyorum; bunun bedelini bu millet sana ödetecek. Yazıklar olsun" ifadelerini kullanmıştı. Yine 4 Kasım'da Soylu’ya yanıt veren İmamoğlu, bu sözlere karşı o seviyeye inmeyeceğini belirtip "Dünyada, Avrupa'da onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan biten şeylere baktığımızda, tam da 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır, önce oraya bir odaklansın" demişti. Yaşananlar üzerine Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'nca yapılan suç duyurusundan hareketle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İmamoğlu’na karşı dava açılmıştı. Davanın önceki gün görülen karar duruşmasında İmamoğlu'na "YSK Başkanı'na ve üyelerine hakaret ettiği" suçlamasıyla 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmiş ve siyaset yasağı kararı alınmıştı. Kararın kesinleşmesi için istinaf ve Yargıtay tarafından da onanması gerekiyor.