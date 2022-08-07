CHP'li Turan Aydoğan, gazetemiz yazarı Zülal Kalkandelen'e yapılan saldırıları Meclis'e taşıdı: 'Travmalar yaşanmamalı'
CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, gazetemiz yazarı ve hayvan özgürlüğü aktivisti Zülal Kalkandelen'e yönelik gerçekleştirilen gerici saldırıları TBMM gündemine taşıdı.
Gazetemizin yazarı ve hayvan hakları savunucusu Zülâl Kalkandelen, avcılık karşıtı ve laikliği savunan yazıları nedeniyle sosyal medyadan hedef gösteriliyor. Gericilerin hedef aldığı Kalkandelen’e hakaret, tecavüz ve ölüm tehditleri geliyor.
Kalkandelen, Ankara Adliyesi’nde Kuran kursu açılmasını eleştirdiği yazısı nedeniyle de gericilerin küfür ve hakaretlerine maruz kaldı. Hakaretleri paylaşan Kalkandelen, Gazeteciler Cemiyeti’ne de sitem etti. Kalkandelen, “Tehditler konusunda yargıya başvurunca sonuç alamıyorum. Gazeteciler Cemiyeti gibi meslek örgütleri de gazetecilere yönelik tehditlere karşı yargıyı göreve davet edip beni ayırıyor. Ben de buradan sesimi duyuruyorum” dedi.
‘TRAVMALAR YAŞANMAMALI’
CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, “Travmaların yeniden yaşanmaması için herkes aklıselim davranmalı” diyerek saldırıları kınadı. Aydoğan, Birce Akalay, Gökhan Özoğuz ve Şahan Gökbakar’ın tehdit edilmelerini göz önüne alarak konunun araştırılmasını ve Kalkandelen’in gericiler tarafından tehdit edilmesinin araştırılması için bir Meclis araştırma önergesi verdi.
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