CHP'li Tutdere'den Melih Gökçek'e 'jelibon' göndermesi: 'Bonibon rezervi için de çalışma var mı?'

29 Haziran 2022 Çarşamba, 08:54

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin görevden alınan eski Belediye Başkanı AKP'li Melih Gökçek, Sözcü yazarı Muratoğlu'nun "Adıyaman’da iki kuyuda 6 milyar dolarlık jelibon rezervlerine rastlandı" göndermesini gerçek sanıp canlı yayında anlattı.

"ÇOCUKLAR YER YA..."

Ankara Masası TV’de Fatih Atik’in konuğu olan Gökçek, petrol rezervi keşiflerine dair yorumda bulunurken 6 milyar dolarlık 'jelibon rezervinin keşfedildiğini' şu sözlerle açıkladı:

“Araştırmış bulmuş ve kapatmışlar. Buralarda petrol olduğu ortaya çıkıyor. Bugüne kadar bunları araştırtmamışlar bile. Şimdi hepsini teker teker buluyor. Sadece Adana’da bulduğu 1 milyar. Adana’da yeni bir şey daha bulmuşlar. Bugün gazetede okudum. Ne anlama geldiğini de bilmiyorum. İtiraf edeyim. Araştıracağım ki bileyim. Onun adı var. Çocuklar yer ya. Jelibon. Jelibon bulunmuş. Ne demek jelibon bilmiyorum. Yeraltında 6 milyar dolarlık jelibon bulunmuş. Bu ne anlama gelmiyor bilmiyorum. Bugünkü medyaya baktım. [Fake falan olmasın başkanım?] Hayır fake değil. Resmî şey. Arka arkaya bulunuyor.”

"BONİBON REZERVİ ÇIKARMA ÇALIŞMASI VAR MI?"

Söz konusu açıklamalarından gündem olmasının ardından; CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Gökçek'e sosyal medyadan yanıt verdi.

"Yıllarca Başkent Ankara’yı yöneten Gökçek 'Adıyaman'da 6 milyar dolarlık #jelibon rezervi bulundu' paylaşımını gerçek sandı. Sağ ol Burhanettin Bulut vekilim. Malatya'daki #bonibon rezervlerini çıkarmak için de çalışma var mı Sayın Veli Ağbaba?" diyerek CHP'li vekilleri etiketledi.