CHP'li Ulaş Karasu: 'Ankara-Sivas YHT hattının güvenlik tüneli neden yeniden dolduruluyor?'

27 Haziran 2022 Pazartesi, 17:21

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Devlet Demiryolları tarafından temeli 2008 yılında atılan ve 2021 yılında bitirilmesi planlandığı halde çalışmaları devam eden ve yapımı için bugüne kadar 20 milyar TL harcanan Ankara-Sivas YHT hattının daha önce açılan 2 kilometrelik güvenlik tünellerinin, “yanlış planlandı” denilerek doldurulmaya başlandığını belirtti.

Karasu, güvenlik tünelinde bugün yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“ÇALIŞMA BAŞLAMIŞKEN DEVLET DEMİRYOLLARI HATTIN YENİDEN DOLDURULMASI TALİMATINI VERDİ”

“Ankara-Sivas hızlı tren hattının Kavak-Sandal bölgesi. Burada T-18 tüneli bulunmakta. İki güvenlik tüneli için açılan güzergahın içindeyim şu anda. Bu güzergah yaklaşık 2 kilometrelik alandan oluşur. Bu alan, Devlet Demiryolları yetkilileri tarafından buraya güvenlik tüneli yapılması amacıyla açıldı. Zemin iyileştirilmeleri yapıldı. Verimli tarım arazilerinden oluşan bu bölgede, çiftçilerin karşı çıkmasına rağmen istimlak çalışmaları yapıldı. Son anda bütün kazılar yapılmışken, çalışma başlamışken Devlet Demiryolları, burada hata yapıldığını, buranın yanlış olduğunu ve bu hattın yeniden doldurulması talimatını verdi. Hat, şu anda yeniden doldurulmaya başlandı.

“BU HATTIN NİÇİN YENİDEN DOLDURULDUĞUNUN AÇIKLAMASINI ULAŞTIRMA BAKANI’NDAN BEKLİYORUZ”

Ülkemizin kaynaklarının nasıl çarçur edildiğinin, bu ülkede tüyü bitmemiş yetimin hakkının nasıl gasp edildiğinin en güzel örneklerinden birisi burası. Harcanan milyonlarca lira para… Ne yazık ki ‘hata yaptık’ anlayışıyla yeniden kapatılıyor, kapatılması isteniyor. Sayın Devlet Demiryolları yetkilileri ve Ulaştırma Bakanlığı’na seslenmek istiyorum: Bu işi bilmiyorsanız, bu işi bilen isimleri kadrolara taşımıyorsanız, liyakatli kadroları görevlere getirmiyorsanız, işte Sivas hızlı tren hattında yaşanan bu olaylar tüm bölgede yaşanıyor. Sürekli göçükler, kaymalar yaşanıyor. Sürekli yanlış imalatlar yapılıyor ve Sivaslı, hızlı treni beklemeye ne yazık ki devam ediyor. Bunun hesabını, bu yanlışı yaptıranların hesabını, iktidar olduğumuzda gerekli hesapları mahkeme yoluyla soracağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ama şimdi bu hattın niçin yeniden doldurulduğunun açıklamasını Ulaştırma Bakanı’ndan bekliyoruz.”

KARASU, KONUYU TBMM’YE TAŞIDI

Karasu, konuyla ilgili, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi. Karasu, Bakan Karaismailoğlu’na, "Söz konusu alanda yapımı planlanan güvenlik tünelinin yapımı hangi gerekçeyle iptal edilmiştir? Bu tüneller için şu ana kadar harcanan ödenek miktarı Türk lirası cinsinden ne kadardır? Yapımı iptal edilen güvenlik tünelinin seyir güvenliği bakımından bir risk oluşturup oluşturmadığına yönelik herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır" sorularını sordu.