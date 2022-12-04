CHP'li Utku Çakırözer'den Basın Özgürlüğü Raporu: "'Arkadaş' demek de '128 milyar' demek de yasak'"

04 Aralık 2022 Pazar, 18:01

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Kasım 2022 Basın Özgürlüğü Raporu’nu yayımladı.

Çakırözer raporunda, “Türkiye’de birkaç ay sonra yapılacak seçimlerin adil ve özgür bir ortamda gerçekleşmesinin en önemli güvencelerinden birisi basın özgürlüğüdür. Ancak son aylarda gazetecilerin haber takibinin polis tarafından şiddet de kullanılarak engellenmesi uygulamalarındaki olağanüstü artış ve sosyal medyanın tümüne yönelik hukuki temelden yoksun karartma uygulamaları seçim sürecinin adil ve özgür ortamda geçmeyeceği kaygılarını artırmakta. Tüm baskı ve karartmalara rağmen halkın haber alma hakkı için mücadele veren gazeteciler ve basın kuruluşları ile tam dayanışma zamanıdır” dedi.

(Utku Çakırözer)

“ARKADAŞ’ VE ‘128 MİLYAR’ DEMEK YASAK”

Çakırözer’in kamuoyu ile paylaştığı Basın Özgürlüğü Raporu’na göre Kasım ayında yaşanan basın özgürlüğü ihlalleri şöyle:

Can Ataklı, Hazal Ocak, Alican Uludağ, Çağrı Sarı’nın da aralarında bulunduğu en az 45 gazeteci hakim karşısına çıktı.

Birgün editörü Mehmet Emin Kurnaz, Mehmet Acettin, Serdal Işık, Semiha Şahin, Pınar Gayıp, Beritan Canözer’e toplam 15 yıl 7 ay 19 gün hapis cezası verildi.

BirGün Yazıişleri Müdürü Mustafa Kömüş hakkında ‘Merkez Bankasının eriyen 128 milyar doları’ ifadeleri geçen bir haber nedeniyle Cumhurbaşkanı’nın damadı da olan eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından hapis cezası istendi.

Cumhuriyet gazetesinin eski çalışanları Hazal Ocak, Serkan Ozan, Olcay Büyüktaş Akça ve Ozan Yurtoğlu’na Cumhurbaşkanı’nın oğlu Bilal Erdoğan’ın açtığı davada ‘Bilal Erdoğan'ın şanslı arkadaşı’ ve ‘Arkadaş ihale zengini’ başlıklı haberleri nedeniyle 2 bin 180’er lira para cezası verildi.

Medya Ekranı YouTube sayfası yöneticisi Mehmet Selçuk Ada, Yeni Yaşam gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Çelik ve Yazı İşleri Müdürü Osman Akın, Diken haber sitesinin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Fatih Gökhan Diler ve Ankara temsilcisi Altan Sancar hakkında haberleri nedeniyle soruşturmalar başlatıldı.

"HABER TAKİBİNE ABLUKA"

Emniyet güçlerinin gazetecilerin haber takibine yönelik engelleme ve gözaltı uygulamaları Kasım ayında da yoğun biçimde devam etti. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında gerçekleştirilen basın açıklamaları ile protestoları takip eden gazeteciler Elif Bayburt, Yaren Çolak gözaltına alındı. İstanbul’daki 25 Kasım protestolarında onlarca gazeteci polis tarafından ablukaya alınarak haber takibi engellendi. TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın tutuklanmasına yönelik protesto eyleminde de gazetecilerin haber takibi engellendi.





TSK’nın sınır ötesi operasyonlarına ilişkin siyasi partilerin açıklamalarını takip eden gazetecilerin çekim yapması engellenirken, Evrensel muhabiri Volkan Pekal darp edildi.

"BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE YENİ TEHDİT: BANT DARALTMA"

Kasım ayında İstanbul Taksim’de meydana gelen terör saldırısının ardından RTÜK kanallara yayın yasağı getirdi.





Taksim’deki saldırı sonrası sosyal medyaya erişim de kısıtlandı. BTK’nın bant daraltma kararı ile sosyal medya platformlarına 10 saat boyunca erişilemedi. TBMM’de BTK’nın bant daraltma kararı için Meclis araştırması isteyen önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

"KIBRISLI GAZETECİYE GİRİŞ YASAĞI"