İletişim Emekçileri Dayanışma Ağı: 'Basın özgürlüğünü savunacağız'

09 Ekim 2022 Pazar, 02:00

Yapılan açıklamada, iktidarın Meclis açılır açılmaz söz konusu yasayı getirmesine tepki gösterilerek “Son 20 yılda cezaevlerini gazeteciler ve fikir emekçileriyle doldurup taşıran AKP, baskı zorbalığı her gün artırıyor. ‘Yalan haberle mücadele’ adı altında hazırlanan bu yasanın basın emekçileri için yataracağı tehlikenin farkındayız” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, “Bizi susturmayı görev edinen tüm girişimlere karşı haber alma ve ifade özgürlüğü hakkımızı savunacağız. AKP süreci oldu bittiye getirmeye çalışıyor ama buradan hiçbir şeyin bitmediğini ilan ediyoruz” denildi.