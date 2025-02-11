Mustafa Balbay
Mustafa Balbay mustafabalbay35@gmail.com Son Yazısı / Tüm Yazıları

CHP’de g-üçlü zirve!

11 Şubat 2025 Salı

Türkiye’de en önemi gündemin en çok üç gün ömrü vardır denir ama dün bu sürenin çok daha kısaldığını gördük! CHP’deki üçlü zirvenin sonuçları yarım gün bile tartışılmadan üzerine şu eklendi:

CHP’nin 4-5 Kasım 2023’teki 38. olağan kurultayına yolsuzluk soruşturması!

Gelinen nokta yeri geldikçe vurguladığımız şu gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi:

AKP’nin iktidarda kalmak için başlıca seçeneği, seçeneğini yok etmektir!

Hale bakın; “iktidar hukuku” diyor ki:

CHP kurultayında yolsuzluk var. Kılıçdaroğlu ve Hamzaçebi tanıktır!

Durumun ne kadar ciddi olduğunu CHP kadroları daha net görmüş olmalı!

Giderek sertleşecek, dolambaçlı hale getirilecek bir döneme girdik.

Öyle anlaşılıyor ki her şeye karşın CHP’de “istenen” parçalanma sağlanamayınca yeni yöntemlere başvuracaklar.

***

Bütün kaygımız şu:

Laik, demokratik, sosyal, hukuk devletinin yeniden inşası!

Bunun dışında hiçbir beklentimiz olmadığı için Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’la önceki akşamı içeriği, olası sonuçları, senaryolarıyla birlikte konuştuk.

Telefon görüşmelerinde her üçüne de yönelttiğimiz, “30 Ocak Çağlayan’daki İmamoğlu-Yavaş el ele tutuşması sürecek mi” sorusuna yanıt, ne olursa olsun bunun devam edeceği yönündeydi.

En net yanıtı Özel verdi:

“Onun sürmesi için aklınıza ne tür bir özveri geliyorsa yapmaya hazırım. Benim tek işim var; önümüzdeki seçimde Cumhurbaşkanlığı ve TBMM Başkanlığı koltuğunda bizim belirlediğimiz adayın oturmasını sağlamak.”

Özel’in yol haritası şöyle:

“Seçimin 2025’te yapılmasına göre plan yapmak. Uzarsa, öngörü dışı bir durum olursa o günün koşullarına göre kazanma odaklı yeni plan yapmak.”

İmamoğlu, hakkında 2000 dosya hazırlandığını anımsattı, devam etti:

“Bu dünya rekorudur. İktidarda kalmak için her şeyi yapacaklar. Biz kaderimizi bekleyemeyiz. Önseçim birbirimizi yıpratma ya da tek kale maç olmayacak. Biz çift kale maçı AKP’yle seçimde oynayacağız. Önseçim tüm CHP üyelerinin demokrasi mücadelesine katılması için yapılacak. Hasan Âli Yücel’in dediği gibi bir kişinin dev adımları değil, binlerce kişinin insan adımları. CHP üyeleri önseçimde yorulmayacak, genel seçim motivasyonuna girecek.”

Yavaş, sakin güç olarak süreci sabırla, heyecanla, aklı aşmayan bir hırsla izleyecek. Temel ilkesi partiye zarar vermemek. İktidarın başlıca işinin CHP’yi parçalı göstermek olduğunu söylüyor. Bunun bazı göstergelerini dosya halinde Özel-İmamoğlu ile paylaşmış.

Şöyle diyor:

“Türkiye normal koşullarda olsa önseçim en ideali. Ancak trolünden tutun yargı oyunlarına kadar her şey var. Bu ortamda birbirimizi yıpratmamak, güçleri bölmemek çok önemli. Bunları birbirimizle açıkça konuşabilmek güzeldi. Böyle sonuç alırız. Önümüzdeki günlerin değişen koşulları yine böyle buluşarak yeni kararlar almayı gerektirebilir. Zaman kimsenin ikincilleşmeyeceği bir çözümü önümüze koyabilir.”

***

Pazar ve pazartesi günü yaptığımız telefon görüşmelerinden çıkardıklarımız şunlar:

  • Kimse CHP’nin kaybetmesine neden olan kişi olmak istemiyor.
  • Özel, kendisi için ideal rolün ve bunun gereklerinin farkında.
  • İmamoğlu, üç hamle sonrasını da hesap eden bir satranç oyuncusu görünümünde.
  • Yavaş, deneyim, güven ve enerjiden oluşan üçgen zemininde CHP olduğunun bilincinde. 

Biz de yazıyı kara mizaha bulayarak noktalayalım:

AKP’nin saldırıları, CHP’lilerin birbirini yemesine izin vermeyecek!


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

CHP’de g-üçlü zirve! 11 Şubat 2025
Prof. Haberal’ın gözüyle cumhurbaşkanlığı... 8 Şubat 2025
6 Şubat sürüyor 6 Şubat 2025

Günün Köşe Yazıları

Emre Kongar
Emre Kongar Sandık güvenliği mi, aday mı daha önemli?
Özdemir İnce
Özdemir İnce Teğmenler ve RTE
Orhan Bursalı
Orhan Bursalı Aday belirleme: Önümüzdeki süre çok dinamik geçecek
Olaylar Ve Görüşler
Yedi kandilli Süreyya - Prof. Dr. Cengiz Kuday
Olaylar Ve Görüşler
Nereye gidiyoruz? - Kaya Çetin
Mustafa Balbay
Mustafa Balbay CHP’de g-üçlü zirve!
Şükran Soner
Şükran Soner Saltanat sürüyor, yaşamlar gidiyor
Murat Ağırel
Murat Ağırel Depremzede muhtarlara haciz
Nergis Şimşek
Nergis Şimşek Memur ve memur emeklisinin mağduriyeti
Ayşegül Yüksel
Ayşegül Yüksel İzmir D.T’den ‘Karıncalar / Bir Savaş Vardı’
Feridun Andaç
Feridun Andaç Bir Naomi Klein bakışı: Yeni dünya düzeni ve ikizleşme
Mehmet Şakir Örs
Mehmet Şakir Örs Selam olsun DİSK’in 58. yaşına ve Tariş direnişinin 45. yılına!

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler