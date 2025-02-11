CHP’de g-üçlü zirve!

11 Şubat 2025 Salı

Türkiye’de en önemi gündemin en çok üç gün ömrü vardır denir ama dün bu sürenin çok daha kısaldığını gördük! CHP’deki üçlü zirvenin sonuçları yarım gün bile tartışılmadan üzerine şu eklendi:

CHP’nin 4-5 Kasım 2023’teki 38. olağan kurultayına yolsuzluk soruşturması!

Gelinen nokta yeri geldikçe vurguladığımız şu gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi:

AKP’nin iktidarda kalmak için başlıca seçeneği, seçeneğini yok etmektir!

Hale bakın; “iktidar hukuku” diyor ki:

CHP kurultayında yolsuzluk var. Kılıçdaroğlu ve Hamzaçebi tanıktır!

Durumun ne kadar ciddi olduğunu CHP kadroları daha net görmüş olmalı!

Giderek sertleşecek, dolambaçlı hale getirilecek bir döneme girdik.

Öyle anlaşılıyor ki her şeye karşın CHP’de “istenen” parçalanma sağlanamayınca yeni yöntemlere başvuracaklar.

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Bütün kaygımız şu:

Laik, demokratik, sosyal, hukuk devletinin yeniden inşası!

Bunun dışında hiçbir beklentimiz olmadığı için Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’la önceki akşamı içeriği, olası sonuçları, senaryolarıyla birlikte konuştuk.

Telefon görüşmelerinde her üçüne de yönelttiğimiz, “30 Ocak Çağlayan’daki İmamoğlu-Yavaş el ele tutuşması sürecek mi” sorusuna yanıt, ne olursa olsun bunun devam edeceği yönündeydi.

En net yanıtı Özel verdi:

“Onun sürmesi için aklınıza ne tür bir özveri geliyorsa yapmaya hazırım. Benim tek işim var; önümüzdeki seçimde Cumhurbaşkanlığı ve TBMM Başkanlığı koltuğunda bizim belirlediğimiz adayın oturmasını sağlamak.”

Özel’in yol haritası şöyle:

“Seçimin 2025’te yapılmasına göre plan yapmak. Uzarsa, öngörü dışı bir durum olursa o günün koşullarına göre kazanma odaklı yeni plan yapmak.”

İmamoğlu, hakkında 2000 dosya hazırlandığını anımsattı, devam etti:

“Bu dünya rekorudur. İktidarda kalmak için her şeyi yapacaklar. Biz kaderimizi bekleyemeyiz. Önseçim birbirimizi yıpratma ya da tek kale maç olmayacak. Biz çift kale maçı AKP’yle seçimde oynayacağız. Önseçim tüm CHP üyelerinin demokrasi mücadelesine katılması için yapılacak. Hasan Âli Yücel’in dediği gibi bir kişinin dev adımları değil, binlerce kişinin insan adımları. CHP üyeleri önseçimde yorulmayacak, genel seçim motivasyonuna girecek.”

Yavaş, sakin güç olarak süreci sabırla, heyecanla, aklı aşmayan bir hırsla izleyecek. Temel ilkesi partiye zarar vermemek. İktidarın başlıca işinin CHP’yi parçalı göstermek olduğunu söylüyor. Bunun bazı göstergelerini dosya halinde Özel-İmamoğlu ile paylaşmış.

Şöyle diyor:

“Türkiye normal koşullarda olsa önseçim en ideali. Ancak trolünden tutun yargı oyunlarına kadar her şey var. Bu ortamda birbirimizi yıpratmamak, güçleri bölmemek çok önemli. Bunları birbirimizle açıkça konuşabilmek güzeldi. Böyle sonuç alırız. Önümüzdeki günlerin değişen koşulları yine böyle buluşarak yeni kararlar almayı gerektirebilir. Zaman kimsenin ikincilleşmeyeceği bir çözümü önümüze koyabilir.”

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Pazar ve pazartesi günü yaptığımız telefon görüşmelerinden çıkardıklarımız şunlar:

Kimse CHP’nin kaybetmesine neden olan kişi olmak istemiyor.

Özel, kendisi için ideal rolün ve bunun gereklerinin farkında.

İmamoğlu, üç hamle sonrasını da hesap eden bir satranç oyuncusu görünümünde.

Yavaş, deneyim, güven ve enerjiden oluşan üçgen zemininde CHP olduğunun bilincinde.



Biz de yazıyı kara mizaha bulayarak noktalayalım:

AKP’nin saldırıları, CHP’lilerin birbirini yemesine izin vermeyecek!

