CHP'li vekilden TBMM'de balonlu eylem: Tek tek patlattı!
CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmasında fındık üreticilerinin sorunlarına değinerek yanında getirdiği balonlarla eylem yaptı.
CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, fındık sektöründeki üreticilerin sorunlarını meclis kürsüsünden dile getirdi.
Üreticilerin hasat zamanı yaklaşırken fındık alım fiyatlarının belirlenmesini beklediğini ifade eden Suiçmez, yüksek girdi maliyetleri, döviz kuru ve enflasyon gibi faktörlerin yanı sıra rekolte tahmini ve verim gibi değişkenlerin fiyatları etkilediğini belirtti.
'160 TL'NİN ALTINDA OLURSA...'
Fisko Birlik'in mevcut yönetiminin üretici lehine düzenlemeler yapması gerektiğini vurgulayan Suiçmez, AKP milletvekili Lütfü Bayraktar'ın fındık fiyatlarına ilişkin açıklamalarını eleştirerek, "Fındık alım fiyatı 160 TL'nin altında olursa, bu millet sizi uçuracak" dedi.
Suiçmez ayrıca, çay, buğday ve arpada da üreticilerin sorunlarının olduğunu belirterek, sembolik olarak elindeki balonları tek tek patlattı:
"Çayda üreticiyi patlattınız. Buğdayda patlattınız. Arpada patlattınız..."
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