CHP'li vekiller 13 günden sonra ilk kez kayyum atanan Esenyurt Belediyesi'ne girdi

Yayınlanma: 11.11.2024 - 12:35

Güncelleme: 11.11.2024 - 12:49

İstanbul Esenyurt'ta devam eden "demokrasi nöbeti" kapsamında saat 10:00'da belediye binasının önüne gelen CHP'li Esenyurt Belediye meclis üyelerinin yanında CHP TBMM Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem ve milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Yunus Emre, polis tarafından abluka altına alınan belediye binasına alınmadı.

CHP'li kurmaylar burada polisle tartışırken Grup Başkan Vekili Başarı, Esenyurt Belediyesi önünde yaptığı açıklamada İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya seslenerek "Meclis'te bütçe görüşmeleri var. Eğer sen milletin vekillerini buraya almıyorsan, o Meclis'e gelmeyeceksin. Yüzün varsa da gelme"dedi.

Bina önünde polisle tartışmalar sürerken Başarır, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u arayarak belediye binası önündeki durumu aktardı. Kurtulmuş'la bir süre telefonda görüşen Başarır, 4 milletvekilinin belediye binasına girebilmesi için izin alındığını söyledi.

Görüşmenin ardından polis barikatları açılırken CHP'li kurmaylar Başarır, Adem, Kayışoğlu ve Emre, kayyum atanmasının ardından ilk kez belediye binasına girdi.

CHP'Lİ BAŞARIR'DAN AÇIKLAMA

CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır Esenyurt Belediyesi'ne girdikten sonra gazetecilere basın açıklamasında bulundu.

Başarır açıklamasında şunları söyledi:

"Gerek yurttaşlarımız milletvekillerimiz burda buna son verilsin. Kayyımla görüşmedim. Görseydim tesadüfen odasına gitmem, o odada görmek istediğim kişi Ahmet Özer. Görseydim Meclis Üyeleri'nin neden burada olmadığını soracaktım. Zaten o kayyım da CHP'li vekiller geldi onları kapıda karışlayım diye bir nezaket yoktu.

Tabela yerinde duruyor. Ama orada Meclis üyelerimizin de olması gerekiyor. Bu bizim için bir kazanım değil. Bu çok tuhaf bir durum. 4 milletvekili ve grup başkanvekili bu kadar zor bir şekilde buraya giriyorsak sözün bittiği yerdeyiz. Direncimizi ortaya koymak için bir çaba. Bana kimse hediye vermedi milletvekiliyiz biz. Türkiye'deki tüm kurumlara girip cevap alabiliriz ama halkın seçtiği Meclis'e giremedik. Meclis Başkanı'nı araya soktuk böyle girdik.

Bu bir kazanım değil, geldiğimiz nokta burada. Biz burada olmaya Esenyurt halkının iradesine sahip çıkmaya devam edeceğiz."

DEMOKRASİ NÖBETİ SÜRÜYOR

CHP'nin Esenyurt'ta başlattığı eylemler 13.gününde devam ederken CHP, yurttaşları saat 15:00'da Esenyurt Belediyesi önüne davet etti.

Nöbete Ali Mahir Başarır, Adem, Kayışoğlu ve Emre'nin dışında Genel Başkan Yardımcılarından Gökçe Gökçen'in ve milletvekilleri Türkan Elçi, İnan Akgün Alp ve Özgür Harun Yıldızlı'nın katılması bekleniyor.

CHP'nin Esenyurt için yaptığı eylemlerin ilk etapta 17 Kasım'a kadar devam ettirileceği belirtilirken partinin bu tarihten sonra bir durum değerlendirmesi yaparak Esenyurt'taki protestoları büyütmeyi düşündüğü gelen bilgiler arasında.