Yayınlanma: 25.05.2023 - 17:18

Güncelleme: 25.05.2023 - 17:18

HÜDA PAR'lı milletvekili Serkan Ramanlı'nın hayatı, eğitim kariyeri ve siyasi kariyeri merak ediliyor. Yurttaşlar, Serkan Ramanlı hakkında arama motorlarında araştırmalar yapıyor. Peki, HÜDA PAR milletvekili Serkan Ramanlı kimdir, nereli, kaç yaşında? Serkan Ramanlı nereden milletvekili seçildi? İşte Serkan Ramanlı hakkında merak edilenler...

SERKAN RAMANLI KİMDİR?

Serkan Ramanlı, 1980 yılında Batman'da doğdu. Serkan Ramanlı, Van 100 Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ve Konya Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur.

Batman Barosuna kayıtlı olan Ramanlı, uzun süre baro yönetiminde görev aldı. Hür Dava Partisinde görev aldı.

Ramanlı, HÜDA PAR kongresinde Genel İdare Kuruluna seçilirken, son değişiklikle Halkla İlişkiler ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Ramanlı, 2018 seçimlerinde HÜDA PAR'dan İstanbul Milletvekili adayı olmuştu. Serkan Ramanlı, 14 Mayıs 2023 seçimlerinde AKP listelerinden milletvekili adayı olarak seçimlere girdi.

SERKAN RAMANLI ÖZEL HAYATI

Serkan Ramanlı evli ve iki çocuk babasıdır.