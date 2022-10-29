Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarı 'devleti yönetemiyorlar' sözleriyle eleştirdi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), dün “150 Günde 150 Proje” maratonunun 100’üncü gününde, 101’inci açılışını yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara eleştirilerde bulunarak, "Kısır tartışmalar içinde, ‘Acaba belediye başkanına nasıl çelme takarım? Nasıl görev yapamaz’ diye bir arayışa girerseniz, siz devleti yönetemezsiniz. Nitekim yönetemiyorlar" dedi.
Rumelihisarı-Aşiyan Füniküler Hattı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkan yardımcısı Onursal Adıgüzel, il başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile eski İBB başkanları Nurettin Sözen, Ali Müfit Gürtuna ve Boğaziçi Üniversitesi öğrencileriyle katıldığı törenle hizmete girdi. Aşiyan Parkı da yurttaşların kullanımına açıldı.
Boğaziçi Üniversitesi’nin önemine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, “Eğer birileri sultanın sofrasında oturarak Boğaziçi’nde görev yapmaya çalışıyorsa oradan hayır gelmez” dedi. “Bizler hep beraber Türkiye’yi ikinci yüzyıla hazırlayacağız” ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: “Bunu önemsiyorsanız bir vizyonunuz, hedefiniz var demektir. Kısır tartışmalar içinde, ‘Acaba belediye başkanına nasıl çelme takarım? Nasıl görev yapamaz’ diye bir arayışa girerseniz, siz devleti yönetemezsiniz. Nitekim yönetemiyorlar.”
Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nu kutlayarak “Ekrem Başkan bütün bu engellemelere rağmen bütün engelleri bilgiyle, birikimle aşan ve İstanbullulara hizmet eden kişidir” dedi.
İMAMOĞLU: BOŞUNA UĞRAŞMASINLAR
İmamoğlu, AKP döneminde İstanbul’da yıllık raylı sistem inşa ortalamasının 5 kilometrenin altında olduğu bilgisini aktararak “Biz, bunun 2.5 kat fazlasını inşa ediyoruz. Üstelik bizi engellemeye çalışırlarken. Ama bize engel olmazlar. Boşuna uğraşmasınlar. Şimdi, ‘İmamoğlu projemizi sahipleniyor’ diyorlar. Projenin parasını cebinden mi verdin? Bu işler vatandaşın parasıyla yapılıyor. Projelerin tek bir sahibi var: Millet. Bu projeler, kimsenin babasının malı değil” dedi.
‘ZENGİN MUTFAĞI’NI İZLEDİ
Kılıçdaroğlu, önceki akşam Ataşehir’de Vasıf Öngören’in yazdığı ve Şener Şen’in başrolünde oynadığı “Zengin Mutfağı” adlı tiyatro oyununu izledi. Kılıçdaroğlu’na genel başkan yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi eşlik etti.
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