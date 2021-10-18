Erdoğan'ın alışveriş yaptığı Tarım Kredi Kooperatifi Marketi'nde peynir skandalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Fiyatlar gayet uygun' dediği Tarım Kredi Kooperatifi Marketi'nde peynirlerde son kullanım tarihlerinin silindiği görüldü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, evinin yakınındaki market alışverişinin ardından, "Tarım Kredi Kooperatiflerimizin buradaki gördüğünüz gibi market, çeşitli ürünler noktasında, kalite noktasında, fiyatlar noktasında gayet uygun" demişti.
Erdoğan'ın alışverişinden ve açıklamalarından sonra Tarım Kredi Kooperatif Marketî'nde peynir tartışması başladı.
STK SİLİNMİŞ
Twitter'da 'Denetle!' hesabından yapılan paylaşıma göre, peynirlerin SKT'lerin silinmesi dikkat çekti.
Bugün de Tarım Kredi Markette 400 gramı 10,90?'ye satılan İzmir Tulum Peynirleriyle ilgili STT silinmesi şikayeti geldi.— denetle! (@denetlecomtr) October 15, 2021
Ürünlerde silik tarihler görülüyor, bunların sebebini araştırıyor musunuz? Ayrıca bu ürünlerde neden Üretim Tarihi beyanı yok?@tarimkredi @TCTarim pic.twitter.com/QYnKkhegw7
Paylaşımda, “Bugün de Tarım Kredi Markette 400 gramı 10,90?'ye satılan İzmir Tulum Peynirleriyle ilgili STT silinmesi şikayeti geldi. Ürünlerde silik tarihler görülüyor, bunların sebebini araştırıyor musunuz? Ayrıca bu ürünlerde neden Üretim Tarihi beyanı yok?” ifadeleri yer aldı.
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