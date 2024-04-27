CHP’li Yazgan, mali müşavirlerin sorunlarını TBMM’ye taşıdı

Yayınlanma: 27.04.2024 - 11:42

Güncelleme: 27.04.2024 - 11:44

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, mali müşavirlerin sorunlarını TBMM gündemine taşıdı. Yazgan, “İstedikleri şeyler ayrıcalık değil, adil ve uygulanabilir sistem. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na sesleniyorum; sorunlara kulağınızı tıkamayın, mağduriyet yaratmayın, kamu görevi gören mali müşavirlerin taleplerine karşılık verin” dedi.

120 bini aşkın müşavir, 24 Nisan’da 81 ilde, “Bıçak kemiğe dayandı” diyerek sokağa çıktı. Ağır iş yüküne tepki gösteren mali müşavirler; kurumlar vergisi beyannameleri ile e-defter beratlarının yükleme sürelerinin ve geçici vergi beyan süresinin uzatılması, geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltme işlemlerinin yapılmaması, vergi beyan dönem ve sürelerinin resmi tatil günleri dikkate alınarak hazırlanması, beyan ve bildirimlerin sadeleştirilmesi, işletme cetvelleri, TÜİK istatistik verileri ve GEKAP beyannamesinin iki ay ertelenmesi, mali müşavirlik ve denetim hizmetlerindeki KDV oranının indirilmesi gibi taleplerini kamuoyuna duyurdu. Mali müşavirlere destek olan CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, konuyu Meclis gündemine taşıdı.

‘İNSANA DEĞER VERMİYORLAR’

120 bini aşkın mali müşavir, 20 bin stajyer ve 350 bin de bu alanda çalışan emekçiler olmak üzere sayısı 500 bini bulan mali müşavir camiasının bir süredir ağır iş yüküyle karşı karşıya olduğunu söyleyen Yazgan, şunları kaydetti:

“Seslerini duyurmak için 24 Nisan’da sokağa çıkan meslek çalışanları, insani taleplerinin karşılanmasını isteyerek, ‘Masa başında ölmemiz mi gerekiyor?’ tepkisini gösterdi. Bu tepkilerinde çok haklılar. Kendilerinden kısa sürede, yaşamın olağan akışına aykırı yoğunlukta iş bekleniyor. Bakanlığa ilettikleri taleplerine dönüş alamamaları ise çok acı. Yüz binlerce çalışan, bürokratik işlemlerin altında eziliyor. İstedikleri şeyler ayrıcalık değil, adil ve uygulanabilir sistem. Sürekli yeni vergi yüküyle vatandaşın belini büken ve vatandaşını sevmeyen hükümet, her yerde olduğu gibi bu konuda da insanına değer vermediğini göstermeye devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na sesleniyorum; sorunlara kulağınızı tıkamayın, mağduriyet yaratmayın, kamu görevi gören mali müşavirlerin taleplerine karşılık verin.”

‘ÇALIŞMA YAPILMIYOR MU?’

Yazgan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde, şu soruları yöneltti:

“Mali müşavirlerin mesleki sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar yapılmakta mıdır? Mali müşavirlerin ağır iş yükünün çözülmesi için ne gibi adımların atılması planlanmaktadır? Mali müşavirlerin talepleri konusunda bakanlığınızca çalışma yapılmakta mıdır?”