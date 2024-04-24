Çorum'da Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler artan iş yüküne dikkat çekti

Çorum'da Serbest muhasebeci ve Mali Müşavirler, artan iş yüküne dikkat çekerek ''Artık mevcut işlerimizi yapamaz hale geldik, bıçak kemiğe dayandı'' şeklinde tepki gösterdi.

ANKA
Yayınlanma: 24.04.2024 - 13:46
Çorum'da Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler artan iş yüküne dikkat çekti
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Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, iş yüküne dikkat çekmek için açıklama yaptı. Oda Başkanı Ceyhan Baran, "Ölçüsüz bir iş yükü ve adil olmayan ücret tarifesi, mali müşavirlerin iş ve yaşam dengesini olumsuz etkiliyor ve insani yaşam hakkını ellerinden alıyor. Sorunlarımıza ivedi olarak çözüm üretilmesi için haykıran 130 bin meslek mensubunun çığlıklarına duyarsız kalınmamalıdır" dedi.

Mali müşavirler ve serbest muhasebeciler, iş yüküne dikkat çekmek için ülke genelinde eş zamanlı eylem kapsamında Çorum’da da açıklama yaptı. Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Ceyhan Baran, şu açıklamayı yaptı.

“Mali müşavirlerin iş yükünü hafifletecek çözüm önerilerini Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerine hem yazılı hem de sözlü olarak birçok kez aktardık. Yaptığımız her görüşmede, mali müşavirlerin ağır iş yükü altında ezildiği, omuzlarındaki yükün artık dayanılmaz bir seviyeye geldiğini, meslektaşlarımızın beden ve ruh sağlıklarının bu yükü kaldırmadığı sıklıkla ifade edilmiştir. 

"ARTIK MEVCUT İŞLERİ YAPAMAZ HALE GELDİK"

Ölçüsüz bir iş yükü ve adil olmayan ücret tarifesi, mali müşavirlerin iş ve yaşam dengesini olumsuz etkiliyor ve insani yaşam hakkını ellerinden alıyor. Sorunlarımıza ivedi olarak çözüm üretilmesi için haykıran 130 bin meslek mensubunun çığlıklarına duyarsız kalınmamalıdır. Artık mevcut işlerimizi yapamaz hale geldik, bıçak kemiğe dayandı. İnsani şartlarda yaşamak biz mali müşavirlerin de anayasal hakkıdır.

"DEVLETİN PSİKOLOJİMİZİ BOZMAYA HAKKI YOKTUR"

Bizler, devletimiz için her türlü fedakarlığı yapan tıpkı pandemi döneminde olduğu gibi ekonominin çarklarının dönmesi için sağlımızı tehlikeye atarak üzerimize düşen görevleri yüksek sorumluluk bilinci ile yerine getiren bir meslek grubuyuz. Devlet bizim devletimizdir. Tabi ki kriz dönemlerinde herkesin elini taşın altına koyması ve var gücü ile çalışması gereklidir. Ancak hiçbir kamu gücünün de bir meslek grubuna bu kadar yüklenmeye, insanların psikolojilerini bozmaya hakkı yoktur. 130 bin mali müşavirin işlerini daha sağlıklı bir şekilde yapabilmesi için haklı ve insani taleplerimizin ivedilikle hayata geçirilmesini bekliyoruz.” 


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