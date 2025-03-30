CHP’li Yazgan’dan Kızılay’a ‘yardım kolisi’ tepkisi: ‘Yardım kolileri nereye gidiyor’
CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Kızılay’ın yardım kolilerinin başka dernekler aracılığıyla iktidar yandaşlarına dağıtıldığı iddialarını gündeme taşıyarak, “Yardım kolileri nereye gidiyor? Bunları neden Kızılay dağıtmıyor?” diye sordu.
CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Edirne’nin Lalapaşa ilçesinde Kızılay’a ait yardım kolilerinin Kızılay’ın aracından başka bir derneğe aktarılmasına ilişkin görüntüleri üzüntüyle öğrendiğini söyledi. Kızılay’ın, 6 Şubat depremlerinin ardından çadır sattığını anımsatan Yazgan, “Kızılay, her geçen gün bir skandalla gündeme geliyor. Bu kadar köklü ve güvenilir bir kurum, iktidar işbirliği ile tüm ağırlığını kaybetti. Artık Kızılay denildiğinde insanların aklına deprem zamanı çadır satma yüzsüzlüğü geliyor, Kızılay yönetimindeki iktidar ve cemaat ağırlığı geliyor” dedi.
BU DA YENİ SKANDAL MI?
Son olarak Edirne’nin Lalapaşa ilçesinde Kızılay aracındaki erzak kolilerinin başka bir derneğe taşındığının görüntülendiğini kaydeden Yazgan, “Kızılay, bu kolileri neden başka derneklere veriyor? Yardım kolilerini Kızılay kendisi dağıtamıyor mu? Bu yardımlar nereye gidiyor? Bu da her gün bir yenisi eklenen skandallardan biri mi?” diye sordu.
"GÜVENİLİRLİĞİ ZEDELENMEMELİ"
Kızılay yetkilerinin bu görüntülerle ilgili açıklama yapması gerektiğini söyleyen Yazgan, “Bu yardımların çeşitli dernekler güdümünde iktidar yandaşlarına dağıtıldığı yönünde iddialar var. Bu iddialar derhal açığa kavuşturulmak zorunda. 157 yıldır faaliyet gösteren böyle köklü bir kurumun bu duruma düşmesi, düşürülmesi acizliktir, işbilmezliktir. Kızılay’ın güvenirliği daha fazla zedelenmemeli” ifadelerini kullandı.
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