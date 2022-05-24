CHP heyetinden Samsun’da Köy Enstitüleri ziyaretleri: Mirası yaşatmak için yolllardayız
CHP, Köy Enstitüsü ziyaretlerinin onuncusunu Ladik Akpınar Köy Enstitüsü’ne gerçekleştirdi. CHP’li Kaya, “Köy Enstitüsünü yaşatmak; mirasını geliştirip geleceğe taşımak için çıktık yollara” dedi.
CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Muğla Milletvekili Suat Özcan, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, CHP Samsun İl Eğitim Sekreteri Filiz Öztopal ve CHP Ladik İlçe Başkanı Özgür Ay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla başlatılan 21 Köy Enstitüsü ziyaretlerinin onuncusunu Samsun Ladik Akpınar Köy Enstitüsü’ne yaptı. Heyet, Atakum Eğitim ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Dünden Bugüne Köy Enstitüleri” konulu söyleşiye de katıldı.
CHP’li Kaya, “Gezdikçe yüreğimiz burkuluyor. 21 Köy Enstitüsü binası ve arazileri Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından koruma altındadır. Ancak birçoğu harabeye dönüştürülmüş durumda. 21 Köy Enstitüsünü yaşatmak, mirasını çağın koşullarına uygun olarak geliştirip geleceğe taşımak için çıktık yollara” dedi.
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