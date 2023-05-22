CHP’li Yücel'den Soylu'ya 'Oy ve Ötesi! tepkisi: Himmler özentisi Süleyman

Yayınlanma: 22.05.2023 - 11:20

Güncelleme: 22.05.2023 - 11:20

AKP'den İstanbul Milletvekili seçilen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Oy ve Ötesi Derneği üyelerinin seçimlerde sandıkların etrafında ve sandık kurullarında olmalarının yasak olduğunu iddia etmesine CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel'den yanıt geldi.

"SEÇİMLERE GÖLGE DÜŞÜRME ÇABASI"

CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Soylu'ya tepki gösterdi.

Yücel paylaşımında "Suç İşleri Bakanı SS, demokratik seçimlere halel gelmemesi için son 9 seçimdir siyasi partilerle birlikte sandık başında olan "Oy Ve Ötesi" hareketini, yeni düşman ve yeni hedef ilan etmiştir. Seçimlere önce darbe diyen, şimdi de gizli oy açık tasnif ilkesini çiğnemek maksadıyla taraftarlarına zımnen talimat veren Himmler özentisi Süleyman, özgür seçimlere gölge düşürme çabasındadır. Oy kullanan herkesin, oy verdiği sandığın sayımlarını izlemeye hakkı vardır" diye konuştu.

SOYLU NE DEMİŞTİ?

AKP’den İstanbul Milletvekili seçilen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa’da bir derneği ziyaretinde "Sandıklarda siyasi partilerin birer temsilcileri ve müşahitleri olabilir. Oy ve Ötesi diye bir dernek orada olamaz. Bu kadar açık ve net. Oraya giriyorlar ve orayı terörize ediyorlar, baskı kurmaya çalışıyorlar. Buna müsaade etmemek lazım. Bunu tüm Türkiye’de oy kullanılan okullardaki yöneticilere, ilçe seçim kurullarına, il seçim kurullarına söylüyorum. Bunların oraya girip sandıklarda oy kullanan insanlara baskı yapmaları seçim hukukuna aykırıdır. Bunlar polislere baskı yapıp, ‘Bu sandıklarla beraber biz gideceğiz’ diyorlar. Siz Gezici’siniz, biz sizi biliyoruz. Siz seçimi karıştırmak için oradasınız. Bu Oy ve Ötesi Derneği’ni İsveç devleti finanse ediyor. Para gönderiyor, niçin? Türkiye’deki seçimi karıştırabilmek için. Bu kadar açık ve ne" demişti.

