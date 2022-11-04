Kılıçdaroğlu gündem etmişti: Türkiye'deki uyuşturucu sorunu yerli ve yabancı kaynaklara yansıdı

04 Kasım 2022 Cuma, 04:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gündeme getirdiği uyuşturucu sorunu hem uluslararası raporlara hem de resmi kaynaklardaki raporlara yansıdı. Kılıçdaroğlu, “uyuşturucu ile Türkiye’ye karapara girişi olduğunu ve cari açığın uyuşturucu parasıyla kapatılmaya çalışıldığını” savundu. Uyuşturucu gerçeği Emniyet’in ve uluslararası kuruluşların raporlarına ise şöyle yansıdı:

ÖLÜMLERDE REKOR

- Avrupa Uyuşturucu Raporu 2020’ye göre, Avrupa Birliği’nde ele geçirilen eroin miktarı 2017’de 5.2 tondan 2018’de 9.7 tona çıktı. 2017 ve 2018’de Türkiye’de her yıl yaklaşık 17 ton eroin ele geçirildi. 2012 ve 2018 arasında AB’de aşırı doza bağlı ölümler 20-29 yaş kategorisi hariç üstündeki tüm yaş kategorilerinde arttı. 2018’de Türkiye tarafından raporlanan ölümcül aşırı doz vakalarının analizi, AB ortalamasından daha genç bir profile işaret ederken yaş ortalaması 32.5 oldu.

- Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi’nin 2022 için hazırladığı Avrupa Uyuşturucu Raporu’nda şu tespite yer verildi: “Türkiye’de metamfetamin kullanımının ve ele geçirme vakalarının arttığına dair raporlar, uyuşturucunun halihazırda Afganistan’dan ithal edildiğinin belirtisi olabilir. Son yıllarda, menşeinin Afganistan olduğu düşünülen rekor miktarlarda metamfetamin ele geçirilmiştir. Örneğin 2019’da 1 ton metamfetamin ele geçirilmişken 2020’de ele geçirilen miktarın 4 ton olduğu bildirilmiştir.”

- Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın paylaştığı “Metamfatemin Türkiye ve Dünyadaki Durumu Raporu”nda, “81 ilimizin de sokaklarında görülen ve toplumun tüm kesimine yönelik önemli bir tehdit olarak karşımıza çıkan metamfetaminin önümüzdeki dönemde de uyuşturucu sorununun önemli bir parçası olacağı öngörülmektedir” denildi.

- Çocuk Vakfı’nın raporunda şu değerlendirme yapıldı: “Türkiye genelinde 2017’de toplam 118 bin 482 uyuşturucu olayı görülürken 2018’de yüzde 22.23 artışla 144 bin 819 olay meydana geldi. 2019’da ise 148 bin 821 olaya müdahale edildi. Tedavi merkezlerine yapılan ayakta tedavi başvurusu her geçen yıl arttı. Hayatında en az bir kere madde kullananların yüzde 35.4’ü 15-24 yaş grubundadır.”

MASAK VERİLERİ

- CHP milletvekili Ali Mahir Başarır’ın Türkiye’de Mali Suçların ve Benzer Suçların Durumu Raporu’nda “MASAK’ın raporlarına yansıyan verilere göre uyuşturucu madde ticareti hakkında 2021’de 54 dosya sonuçlandırılmış ve 1331 kişi incelenmiştir. 2020 yılında 13 dosya sonuçlandırılmış ve 168 kişi incelenmiştir. Dosya sayısının 5, incelenen kişi sayısının ise neredeyse 10 kat arttığını ifade edebiliriz” bilgisi paylaşıldı.

ÇETELERİN HESAPLAŞMASI

Uyuşturucu baronlarının Türkiye’ye geldiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, son dönemde yaşanan adli olaylara vurgu yaptı. O “adli olaylardan” bazıları şöyle:

- 22 Ağustos 2020’de Azeri suç örgütü elebaşı Lotu Quli (Guli) lakaplı Nadir Salifov, Antalya’da öldürüldü.

- 10 Ekim 2021’de Almanya’da 30’dan fazla suça karıştığı belirtilen “Lions-Cartel” adlı suç örgütü lideri Afganistan uyruklu Sanger Ahmadi ve dört örgüt üyesi İstanbul’da yakalandı.

- 9 Eylül 2022’de Sırbistan’da kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri Jovica Vukotiç, İstanbul’da öldürüldü.

- 27 Ekim 2022’de Azeri mafya lideri Rövşen Caniyev’in adamlarından Elnur Gasimov İstanbul’da öldürüldü.

KATLANARAK ARTIYOR

Türkiye’de ilk metamfatim 2009’da görüldü. Yakalanan uyuşturucu miktarı her yıl arttı. Sadece bu yılın ilk yedi ayında 8.6 ton uyuşturucu yakalandı. 2021’de metamfetamin kaynaklı ölümlerin oranı yüzde 16.1 oldu.