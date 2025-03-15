CHP’li Zeybek’ten Şükrü Genç’in tutuklanmasına tepki: 'İtibar suikastı girişimleriniz sonuçsuz kalacak'

Yayınlanma: 15.03.2025 - 17:29

Güncelleme: 15.03.2025 - 17:29

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Sarıyer Eski Belediye Başkanı Şükrü Genç ve bazı belediye çalışanlarının tutuklanmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Zeybek, tutuklamaların siyasi bir karar olduğunu vurgulayarak, “Partimize yönelik asılsız iddialarla yapılan itibar suikastı girişimleriniz sonuçsuz kalacak. Tutuklu yargılama artık bir yöntem haline geldi. Çağrı üzerine kendiliğinden gidip teslim olan kişileri hangi gerekçeyle tutukladınız?” ifadelerini kullandı.

Bu tür adımların CHP’nin halk nezdindeki gücünü sarsamayacağını belirten Zeybek, “Bizler, adalet ve hukukun üstünlüğüne olan inancımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Gerçekler mutlaka ortaya çıkacak, hakikat kazanacak ve daha aydınlık bir geleceğe yürüyeceğiz” dedi.