CHP'lilerden adaylık çağrısı: Tüzükte önseçim öncelikli yöntem

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 04:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 14 Mayıs seçimlerinde milletvekili aday listelerini oluşturmak için Parti Meclisi’nden aldığı yetkiye yönelik eleştiriler sürüyor.

Parti tüzüğünde önceseçimin öncelikli olduğu belirtilirken Necati Yılmaz, önseçim için zaman olduğunu belirterek çağrıda bulundu. İlhan Cihaner, “Önseçim yapılsaydı daha iyi olurdu” derken daha önce önseçim çağrısı yapan Kani Beko ise depremler nedeniyle yeni durumun ortaya çıktığını belirterek “Israrcı olmak doğru değil” yorumunu yaptı.

CHP’li isimlerin dikkat çektiği parti tüzüğünün 52. maddesinde, “TBMM üyeliği için adayların belirlenmesinde yöntemler, önseçim, aday yoklaması ve merkez yoklamasıdır. Önseçim ve aday yoklaması, öncelikli yöntemlerdir” ifadeleri yer alıyor.

‘MOTİVE BİR ÖRGÜT’

Cumhuriyet’e konuşan eski CHP milletvekili İlhan Cihaner, adaylar kadar örgütlerin çalışmasının da önemli olacağını belirterek “Parlamento seçimi, Cumhurbaşkanlığı kadar önemli. Öngörülen değişimleri, anayasal ve yasal değişiklikleri yapmak için güçlü bir milletvekili yapısına ihtiyaç var. Bunu yapmanın yolu da örgütü motive edecek bir yöntem belirlemekti. Bu da aslında önseçimdi” dedi.

(İlhan Cihaner)



‘BİATI GÜÇLENDİRİR’

“Erdoğan önce partisinde sonra ülkede tek adam oldu” diyen Eski CHP milletvekili Necati Yılmaz, halkın lider tarafından belirlenen kişileri seçmeye zorlandığı, bu durumu Kılıçdaroğlu’nun da eleştirdiğini ancak aksi bir uygulama yapmadığını belirtti.



Yılmaz, “Bu işleyiş, seçmene vefa ve partiye sadakat yerine lidere biat anlayışını güçlendirmektedir” dedi. Yılmaz, “Önseçim yapmaya karar verilirse aday listelerinde merkez adaylığı için Siyasal Partiler Yasası ilkelerine göre yeteri kadar sıra ayrılabilir. Merkez yoklaması yöntemi ile toplam aday sayısının yüzde 15’inden fazla aday belirlenemez. Ancak siyasi ittifak ihtiyacının ortaya çıkması halinde Parti Meclisi bu yüzde 15 kotayla bağlı değil” ifadelerini kullandı.

(Necati Yılmaz)



Yılmaz, şunları kaydetti:

“2018 seçimlerinde tüm milletvekilleri merkez yoklaması ile belirlenmiş ve önseçimle milletvekili seçilenlerin hemen tamamı liste dışı bırakılmıştı. O dönemde listelerde aday gösterilen 600 kişiden hiçbiri bu seçimde aday gösterilemez. Aksi durum tüzüğün ihlali olur. Bir ömür önseçime girmeden değişmez milletvekili olan milletvekillerimiz, genç kadrolara ve yıllardır siyaset yapan parti emekçilerine yer açmalı.”

(Kani Beko)



CHP İzmir Milletvekili Kani Beko ise depremlere işaret ederek “Milletvekilleri ve arkadaşlarımız deprem bölgesinde, depremzedelerin yaralarını sarmak için bulundular. Bu aşamada yapılacak şey depremzedelere yardımcı olmak” diye konuştu.