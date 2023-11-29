CHP’nin ‘Adalet Nöbeti’ sona erdi: ‘Anayasal düzeni savunmaya devam edeceğiz’

Yayınlanma: 29.11.2023 - 16:00

Güncelleme: 29.11.2023 - 16:00

İl örgütüyle birlikte birlikte açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Türkiye’nin 81 ilinde eş zamanlı basın açıklaması gerçekleştirdiklerini belirtti.

İl Başkanı Özgür Çelik, “Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak diğer demokratik kitle örgütleriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, sendikalarla, meslek odalarıyla eş güdümlü bir biçimde çalışarak anayasal düzene karşı bu kalkışma hareketini İstanbul’un caddelerinde, sokaklarında, meydanlarında anlatmaya devam edeceğiz” dedi.

“ANAYASAL DÜZENİ SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Çelik, şunları söyledi:

“Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında verdiği kararla iki hafta önce Sirkeci Postanesi’nde Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkan ve üyelerine Anayasa kitapçığı göndermiştik. Aslında ben bir hukukçu değilim. Eğitim alanım başka bir alan ama hukukçulara Anayasa kitapçığını gönderme zorunluluğu hissetmemiz, Türkiye’nin içerisinde bulunduğu hukuk sisteminin ne olduğunun en iyi göstergesiydi. Sonrasında Çağlayan Adliyesi’nde bir ‘Anayasal düzeni savunuyoruz’ nöbeti başlattık. 15 gündür bu nöbeti burada gerçekleştiriyoruz. Bugün de Türkiye’nin 81 ilinde bir ortak basın açıklamasıyla anayasal düzene karşı yapılan bu kalkışmaya karşı tepkilerimizi dile getiriyoruz ama bu nöbet bitmedi, devam ediyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak diğer demokratik kitle örgütleriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, sendikalarla, meslek odalarıyla eş güdümlü bir biçimde çalışarak anayasal düzene karşı bu kalkışma hareketini İstanbul’un caddelerinde, sokaklarında, meydanlarında anlatmaya devam edeceğiz. Anayasal düzeni savunmaya devam edeceğiz.

“GEZİ TUTUKLULARI HUKUKSUZ BİR BİÇİMDE HALA CEZAEVİNDE”

"Türkiye’yi Orta Çağ karanlığına sürüklemek istiyorlar" diyen Çelik, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya yönelik bir teşebbüsü yapmak istiyorlar. Bunun karşısında Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri şu anda yağmur, çamur, kış, kıyamet demeden sokaktadır, sahadadır. Anayasal düzeni savunmaya hep birlikte devam edeceğiz. Hepinizin bildiği gibi verilen karar, Can Atalay’la ilgiliydi. Gezi tutukluları hâlen hukuksuz bir biçimde cezaevinde tutuluyorlar. Dolayısıyla Gezi tutuklularının özgürlük talebini de çok yüksek bir biçimde dile getireceğimizi ifade etmek istiyoruz. Bunun dışında tabii Türkiye’nin demokrasisi özellikle son yıllarda çok ciddi bir biçimde zedelenmiş durumda. Sokakta, sahada, demokratik bir Türkiye mücadelesini hep birlikte vermeye devam edeceğiz diyorum” ifadelerini kullandı.