CHP’nin Kuşadası Belediye Başkanı Adayı Ömer Günel: 'İstedik, yaptık, oldu'

Yayınlanma: 27.03.2024 - 16:34

Güncelleme: 27.03.2024 - 16:34

Aydın’ın gözde ilçelerinden Kuşadası’nda CHP yerel seçime mevcut başkan Ömer Günel ile hazırlanıyor. Kuşadalıların sevgisini kazanan Günel, Cumhuriyet’in sorularını yanıtladı.

Kuşadası’nın sizin için önemi nedir?

Kuşadası belediye başkanlığına talip olduğum ilk günden bu yana dile getirdiğim bir şey var. Doğduğum yeri değiştiremem ama yaşadığım yeri değiştirebilirim. Kuşadası, gençliğimin en güzel yıllarının geçtiği bir yer. Bu güzel kenti daha ileriye taşımak ve gelişimine katkı sunmak amacıyla çıktığım görev yolculuğunu bugüne kadar büyük bir kıvançla sürdürdüm. Önümüzdeki dönem de artan motivasyonum ve enerjimle Kuşadası için elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim.

Kuşadalılarla iletişiminiz nasıl, sahada nasıl tepkiler alıyorsunuz?

Belediye başkanının makamının sokaklar olduğuna inanan bir kişi olarak görev sürem boyunca en önem verdiğim konu, hemşerilerimle birebir iletişim kurmak oldu. Bu nedenle de mazbatamı alır almaz ilk iş olarak mobil ofis aracıyla vatandaşlarımızı evlerinde ve işyerlerinde ziyaret ederek sorun, talep ve önerileri yerinde dinlemeye ve çözüm üretmeye başladım. İnsanlarla temas ettiğinizde, onları dinlediğinizde ve size aktardıkları sorunlara anında ya da kısa süre içerisinde çözüm ürettiğinizde güven duygusunu tesis etmiş oluyorsunuz ki yerel siyaset için en önemli noktanın da bu olduğunu düşünüyorum. Görev sürem boyunca sahada bir araya geldiğim tüm hemşerilerimden yakın ilgi gördüm, her zaman samimi ve olumlu tepkiler aldım.

Beş yılınızı nasıl değerlendirirsiniz?

Beş yılımı iki kısa cümleyle özetlemek gerekirse “İsteyince olur. İstedik, yaptık, oldu!” Göreve geldiğimiz günden itibaren öncelikli hedefimizi, “modern ve estetik bir turizm kenti yaratma yolunda değişimin öncüsü olmak” şeklinde belirledik. Bu anlayışla, öncelikle acil sorunların çözümü için projeler geliştirerek uzun yıllardır belediye hizmetlerinden mahrum kalmış bölgelerimizin alt ve üstyapısını yenilemeye başladık. Yarattığımız yeni cazibe merkezleri, kültür-sanat organizasyonları, festivaller ve yürüttüğümüz tanıtım çalışmaları ile Kuşadası adını yeniden sıklıkla duyulur hale getirdik.

Beş yıllık görev süremiz içerisinde pandemi ve deprem gibi olumsuzluklar da yaşadık. Ancak bu olumsuzlukların kentimiz için geliştirdiğimiz projelere ve yapmayı planladığımız yatırımlara mani olmasına izin vermedik. Sosyal yardımlarımızı dört katına çıkararak hiçbir hemşerimizin kendisini yalnız ve çaresiz hissetmesine izin vermedik. Özetle görev süremizin bir tek saniyesini dahi boş geçirmedik.

PROJELERİMİZ HAZIR

Gelecek beş yılda neler yapacaksınız?

Yeni dönemimizde önceliği elbette başlayıp da tamamlayamadığımız projelerimize vereceğiz. Bunların başında da “Kent Meydanı” geliyor. Biliyorsunuz ki 30 Ekim 2021’de Ege Denizi’nde meydana gelen depremde hasar gören eski belediye hizmet binamızın yıkımını gerçekleştirerek kent meydanı olarak projelendirdiğimiz alanda yapım çalışmalarına başladık. Öncelikli olarak Kuşadası’nın önemli bir eksiği olan bu projeyi kentimize kazandıracak ve bu vesileyle belediye eski başkanlarımızdan merhum Lütfi Suyolcu’nun adını ve anısını da yaşatacağız. Yine kamuoyunda “toprak saha projesi” olarak bilinen Kuşadası Yaşam, Kültür ve Spor Merkezi projemizi de ivedilikle hayata geçirerek hemşerilerimizin ve ziyaretçilerimizin kullanımına sunacağız. Yaşama geçirecek olduğumuz önemli çalışmalardan bir diğeri olan sahil bandı projesi için de Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile işbirliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunların yanında kentimize yeni bir kültür-sanat merkezi inşa edeceğiz.

‘YOLCU REKORU’

Kuşadası’nda turizmi geliştirmek için belediye ne gibi çalışmalar yapıyor?

Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren çalışmalarımızı Kuşadası’nı çağın gereklerine uygun bir biçimde eski parlak günlerine döndürme hedefi ile planladık. Gerek kruvaziyer yolcularının gerekse de diğer konuklarımızın sıklıkla ziyaret ettiği merkezi bölgelerimizi ve turistik çarşılarımızı kısa süre içerisinde yenileyerek sağlıklı bir alt ve üstyapıya kavuşturduk. Yenileme çalışmalarımızın yanında turizmi çeşitlendirmeyi ve üç ayla sınırlı kalmaktan kurtararak tüm yıla yaymayı hedefledik. Bu amaçla eko turizm, kültür turizmi, termal sağlık turizmi gibi alanları geliştirmek için çalışmalarımızı sürdürürken pandemi gerçeği ile karşı karşıya kaldık. Pandemi ile birlikte değişen alışkanlıklara ve yaşam tarzlarına bağlı olarak planlarımızı, “yeni dünyanın yeni turizm anlayışına” öncülük edecek yatırımlar üzerine yapmaya başladık.

ABD’de gerçekleşen Seatrade Cruise Global Miami Fuarı’na katılarak dünyanın önde gelen kruvaziyer şirketleri ile önemli temaslar kurduk. 2022 yılını 465 gemi ve 496 bin 211 yolcu gibi rekor bir sayıyla kapatan kentimiz 2023 yılında ağırladığı 523 gemi ve 774 bin 884 kruvaziyer yolcusu ile kendi rekorunu kırdı.

ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ YEMEK DESTEĞİ

Kuşadası aynı zamanda Adnan Menderes Üniversitesi’yle öğrencilerin de barındığı bir ilçe. Öğrencilere yönelik çalışmalarınız nelerdir?

Kuşadası Belediyesi olarak kentimizde öğrenim gören Adnan Menderes Üniversitesi öğrencilerine yönelik olarak 2022 yılında “Dışarıda Kara Kış, Kuşadası’nda dayanışma var” sloganı ile yaşama geçirdiğimiz sosyal yardım kampanyası kapsamında ücretsiz akşam yemeği ikramında bulunmaya başladık. Belediyemize ait Arya AŞ’ye bağlı Gazibeğendi Tesislerinde üç yıldan bu yana sürdürdüğümüz ücretsiz yemek uygulamamızdan günde ortalama 300 üniversite öğrencisi faydalanıyor. Akşam yemeği ikramımızın yanında bina sıkıntısı çeken Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’na kent merkezimizde bulunan Tarihi Kervansarayımızın üst katında yer tahsis ettik. Konservatuvar öğrencilerimiz dört yıldan bu yana eğitimlerini burada sürdürüyorlar.

