CHP Pendik Belediye Başkanı Adayı Tarık Balyalı: '30 yıllık sorun çözülecek'

Yayınlanma: 27.03.2024 - 17:03

Güncelleme: 27.03.2024 - 17:04

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi CHP Grup Başkanvekili ve CHP Pendik Belediye Başkanı Adayı Tarık Balyalı, Cumhuriyet’in sorularını yanıtladı. Pendik’te 30 senedir yapılamayanı yaparak Pendik’te kentsel dönüşüm sorununa, ilk kez belediye eli ile çözüm bulacaklarını söyleyen Balyalı, engellilerden öğrencilere kadar birçok projesini şöyle anlattı:

‘EVİNİZ SİZİNDİR SİZİN KALACAK’

Pendik’te kentsel dönüşüm sorununa çözüm önerileriniz ne olacak?

Pendik’e özel kentsel dönüşüm modelini iki ana başlıkta inceliyoruz. Bunlardan ilki, gecekondu alanlarının yoğun biçimde içinde bulunduğu, tapu ve mülkiyet sorunlarının çözümüne ilişkin dönüşüm modelimiz. İkincisi ise Pendik’in eskiyen bina stoğunun mevcut imar planlarından kaynaklı olarak dönüşememesine ilişkin önerdiğimiz yeni kentsel dönüşüm modelimiz olacaktır.

‘ÖZEL KENTSEL DÖNÜŞÜM’

Pendik’in eskimiş yapı stoğunu, Pendik belediyesi iştiraki olan, Penyapsan’ı sürece dahil ederek yenileyeceğiz. Penyapsan tıpkı Kiptaş modeli gibi kentsel dönüşümün tam merkezinde olacaktır. Bu model ile Pendik’te eskiyen yapı stoğunu en düşük maliyetle dönüştürürken belediye, vatandaş ile müteahhit arasında garantör olarak sahada daima bulunacaktır. Uygulayacağımız Pendik’e özel kentsel dönüşüm modeli, hak sahipleri ile yüzde 100 uzlaşma sağlayarak, Pendiklinin hakkını Pendikliye teslim edecek. 30 senedir yapılamayanı yaparak Pendik’te kentsel dönüşüm sorununa, ilk kez belediye eli ile çözüm bulacağız. Ailelerin sıcak, güvenli, depreme dayanıklı evlerde yüzleri gülerek yaşamasını sağlayacağız.

‘MÜLKİYET SORUNUNA ÇÖZÜM’

Gecekondularda yaşamaya mahkum edilmiş Pendiklileri bu esaretten kurtaracağız. Pendiklinin evi, Pendiklinindir. Belediyenin görevi Pendiklinin hakkını Pendikliye iade etmektir. Vatandaşlarımızın mülkiyet haklarını güvence altına alarak, yaşam alanlarının güvenliğini ve huzurunu sağlayacağız.

Pendik'te gençlere yönelik çalışmalarınız nedir? Seçildiğinizde neler yapacaksınız?

Eski Pendik Belediye Binası’nın yerine kurulacak Gençsel Dönüşüm Merkezi ile Pendik’i, gençlerin her saatte keyif alacağı canlı ve dinamik bir ilçe haline getireceğiz. Work Pendik, Oyun Merkezi ve Stüdyo Pendik bölümleri ile gençlerin eğitim, iş ve eğlence ihtiyaçlarına yönelik bir merkez oluşturacağız. Work Pendik ile Pendikli genç girişimcilere çalışma ortamı sağlayarak iş hayatına atılmalarını destekleyeceğiz. Evden çalışan genç girişimcilerin de ücretsiz biçimde toplantılarını yapabileceği alanlar oluşturacağız. Oyun Merkezi aracılığıyla hem oyun alanları yaratacak hem de e-spor etkinlikleri ve turnuvaları düzenleyeceğiz. Stüdyo Pendik ile gençlerimizin görüntü ve ses kaydı çalışmalarını yapabilecekleri bir alan sunacağız. Ayrıca, merkezin çevresindeki park çalışması ile yeşil alan ihtiyacını karşılayarak, Pendik’i gençlerin keyif alacağı bir yer haline getireceğiz.”

Engelli erişimi ve engellilere yönelik hizmetler konusunda nasıl projeler geliştireceksiniz?

Balyalı, “Engelli Aktivite ve Rehabilitasyon Merkezi projesi ile Çamlık mahallesinde bulunan Aydos Spor Merkezi’ni engelli erişilebilirlik ilkesi doğrultusunda yeniden düzenleyerek Engelli Aktivite ve Rehabilitasyon Merkezi’ne dönüştüreceğiz. Merkezde fizyoterapi alanları, hidroterapi havuzu, motor beceri odası, spor salonları, görme engelliler için kütüphane, bilgisayar sınıfı, engelli oyun parkı ve otopark bulunacak. Özel gereksinimli çocuklar için özel eğitim ve terapi hizmetleri sunacağız. Engelli ve özel gereksinimli Pendiklilerin fiziksel, psikolojik ve sosyal gereksinimleri öncelenerek sağlık, eğitim ve eğlence ihtiyaçları karşılanacak.”

‘KISA MOLA EVLERİ’

Engelli bireyler ve ailelerine yönelik “Kısa Mola” ve “Kısa Mola Evde” projelerini hayata geçireceklerini belirten Balyalı, sözlerine şöyle devam etti: “Görevlilerimiz Kısa Mola Merkezlerimizde veya ailenin evinde engelli vatandaşlarımıza eşlik ederken, bakımını sağlayan yakınları da tüm ihtiyaçlarını gönül rahatlığıyla karşılayabilecek. Engelli bireylerin sosyalleşmesine ve ailelerin nefes almasına olanak tanıyacağız.

“Engelsiz kart sistemini hayata geçireceğiz. Belediyecilik hizmetlerinde engelli vatandas¸larımıza öncelik tanıyacagˆız. Anlas¸malı kurumlarda ücretsiz veya indirimli ürün, mal ve hizmet alabilmelerine imkân tanıyacagˆız. Belediyecilik hizmetlerinde engelli vatandas¸larımıza öncelik tanıyacak; açacagˆımız Pendik Lokantaları’nda ücretsiz yemek destegˆi sunacagˆız.”

Pendik’te çocuklara yönelik projeniz nedir?

Her mahalleye kreşler açarak, 0-4 yaş arası çocukların eğitimine katkıda bulunacak, annelerin sosyal ve ekonomik hayata katılımlarını kolaylaştıracağız. Annelerin gün içerisinde acil ihtiyaçları olduğunda çocuklarını bırakabilecekleri yarı zamanlı hizmet sunan “Bize Emanet Mola Evleri”ni hizmete sokacağız. Çocukların erken yaşta eğitim almasını sağlayacak, anneler için yarı zamanlı hizmet sunan “Bize Emanet Mola Evleri” ile acil durumlarda destek olacağız.

Öğrencilere yönelik destekleriniz ne olacak?

Mevcut burs alan öğrencilere ek olarak en az 10 bin ihtiyaç sahibi öğrenciye daha burs vereceğiz. Özellikle okuyabilmek için çalışmak zorunda kalan öğrencilerin eğitime daha fazla odaklanmalarına yardımcı olacağız.