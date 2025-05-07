CHP'nin Beyazıt Meydanı'ndaki mitingine TİP Genel Başkanı Baş'tan destek

TİP, CHP'nin Beyazıt Meydanı'ndaki mitingine destek amacıyla katılım göstereceğini açıkladı.

CHP'nin Beyazıt Meydanı'ndaki mitingine TİP Genel Başkanı Baş'tan destek
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ANKA
Yayınlanma: 07.05.2025 - 15:48

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in uğradığı planlı saldırı sonrasında bugün Beyazıt Meydanı’na yaptığı çağrıyı önemsiyoruz. Dayanışma adına parti ve gençlik örgütümüzle eyleme katılacağız" ifadesini kullandı.

CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" bugün mitingi, Beyazıt Meydanı'nda yapılacak. TİP yaptığı çağrıda, mitinge destek olacaklarını ifade ederek, saat 20.00'de Vezneciler'de buluşup Beyazıt Meydanı'na yürüyeceklerini açıkladı.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in uğradığı planlı saldırı sonrasında bugün Beyazıt Meydanı’na yaptığı çağrıyı önemsiyoruz. Dayanışma adına parti ve gençlik örgütümüzle eyleme katılacağız. Halkımızı yalnız ve çaresiz olmadığımızı göstermeye çağırıyorum" ifadesini kullandı.


Etiketler: #TİP #Beyazıt

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