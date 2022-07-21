CHP'nin grup toplantısı için tarih verildi: 'Pilot il olacak'
CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 20 Eylül’de grup toplantısını Elazığ’da yapacağını açıkladı. Erol, “Elazığ, kalkınmada pilot iller arasına alınacak, sorunlarının çözümleriyle ilgili lansman sunumu yapılacak” dedi.
CHP Ekonomi Masası heyeti, Elazığ’da yurttaşların sorunlarını dinledi. CHP heyetine ev sahipliği yapan Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, ziyaret sırasında CHP’nin ekonomi kurmaylarının yurttaşlara partilerinin çözüm önerilerini anlattığını aktardı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da 26 Eylül’de Elazığ’a geleceğini açıklayan Erol, 132 milletvekiliyle grup toplantısının kentte yapılacağını söyledi. Erol, “Elazığ kalkınmada pilot iller arasına alınacak. Elazığ’ın sorunlarının çözümleriyle ilgili lansman sunumu yapılacak” dedi.
"KENTİN SORUNLARI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"
Erol, CHP iktidarında kentin sorunlarının çözümüne ilişkin yapılacak çalışmaları şöyle sıraladı:
"Üç ovamız var. Ovalarımızdaki sulama sorunu çözülecek. Şehir hastanesi sorunumuz var. Şehir hastanesini üniversite hastanesine çevireceğiz. Şehrin merkezinde çimento fabrikası var. Bu çimento fabrikasını şehrin dışına taşıyacağız. İmarla ilgili, yapılanmasıyla ilgili sorun var. Onu çözeceğiz. 2020’de yaşanan deprem sonrası hak mağduriyetleriyle ilgili sorunlar var. Bununla ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bunları çözeceğiz. İki maden ocağımız var özelleştirilen. Bununla ilgili düzenlemeler getireceğiz. Ya kamulaştıracağız ya da rödovans sistemini koyacağız.”
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