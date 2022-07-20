CHP’li Faik Öztrak: Anketlerde birinci parti olmaya başladık

20 Temmuz 2022 Çarşamba, 17:32

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Faik Öztrak başkanlığında 10 milletvekilinin katılımıyla oluşan CHP Ekonomi Masası heyeti Elazığ’da basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Öztrak, "Türkiye'nin genelinde oy oranımız artıyor. Artık anketlerde birinci parti olmaya başladık" dedi.

Öztrak, “Bütçe, hükümetlerin tercih meselesidir. Birileri beş tane yandaş müteahhidi tercih eder. Bin tane mevduat sahibini tercih eder, kur korumalı mevduat der, 40 milyar TL’ye yakın parayı altı ayda onların cebine koyar. Birileri de der ki ‘Ben bugüne kadar, hakkı yenmiş, hukuku çiğnenmiş herkese sahip çıkacağım, EYT’liye de sahip çıkacağım, 3600 göstergeyi de vereceğim…’ O zaman birilerinden kesersiniz, birilerine verirsiniz. Bütçe böyle yönetilir” dedi. Öztrak, soru üzerine; “Sabahında bu kararla başlarız. Biz bunları vereceğiz diye başlarız, bir yerden keser, kaynağı buraya aktarırız” diye konuştu.

“TÜRKİYE’Yİ SEFALET ENDEKSİNDE ŞAMPİYON YAPAN İKTİDAR”

Öztrak, Türkiye’nin iki tane yakıcı sorununun işsizlik ve enflasyon olduğunu belirtti. Öztrak, “Sefalet endeksinin şampiyonu kim? Türkiye, maalesef. Türkiye’yi sefalet endeksinde şampiyon yapan kim? Mevcut hükümet. Dünyada bir sıkıntı var, evet. Ama neresinden bakarsanız, bakın; Türkiye’deki enflasyon dışarıdakinin neredeyse 8-9 katı” ifadelerini kullandı.

“GÖTÜREMEYECEKLER, GÖTÜREMEYECEKLERİ İÇİN SANDIĞI GETİRECEKLER”

Öztrak, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Öztrak, parti içinde ön seçim yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya “Hiç unutmayalım ki bu seçim Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin hakim olduğu ortamda yapılan yerel seçimlerden sonra ilk seçim. Ülkenin seçime nasıl gideceği de belli değil. Büyük ekonomik kriz yaşadıktan sonra ‘Biz bu işi yapamıyoruz’ deyip sandığı milletin önüne getirilmesi konusunda, işin o noktaya getirileceğiyle ilgili endişeler taşıyorum. Götüremeyecekler, götüremeyecekleri için de sandığı milletin önüne getirecekler. Tabii ki ben milletin vekilini milletin seçmesi taraftarıyım” diye yanıt verdi.

Öztrak ayrıca, şunları söyledi:

Ben 2002 yılında, Hazine Müsteşarı olduğumda, şunu gördüm. Bu ülkenin aslında büyük bir potansiyeli var. Doğru ilacı verdiğiniz zaman hemen ayağa kalkar. Dolayısıyla doğru ilaçları vermeniz lazım.





Bütçede her harcamanın bedeli vardır. Bütçe, hükümetlerin tercih meselesidir. Birileri beş tane yandaş müteahhidi tercih eder. Bin tane mevduat sahibini tercih eder, kur korumalı mevduat der, 40 milyar TL’ye yakın parayı altı ayda onların cebine koyar. Birileri de der ki ben bugüne kadar, hakkı yenmiş, hukuku çiğnenmiş herkese sahip çıkacağım, EYT’liye de sahip çıkacağım, 3600 göstergeyi de vereceğim… O zaman birilerinden kesersiniz, birilerine verirsiniz. Bütçe böyle yönetilir.

Öztrak aynı konu ile ilgili soru üzerine de “Sabahında bu kararla başlarız. Biz bunları vereceğiz diye başlarız, ondan sonra da bir yerden keser, kaynağı buraya aktarırız” dedi.

“ANKETLERDE BİRİNCİ PARTİ OLMAYI BAŞARDIK”

Öztrak, Elazığ’da CHP’nin oy oranının artmaya başlamasının nasıl değerlendirileceğine ilişkin soruya “Türkiye’nin genelinde oy oranımız artıyor. Anketlerde birinci parti olmaya başladık. Daha da ilerlediğimiz günlerde bu oranın daha da açıldığını göreceksiniz. Neden, bizim bir tek derdimiz var. Milletin derdine derman olmak” dedi.

Öztrak, Elazığ’da kapanan fabrikalarla ilgili soruya ise “Şu anda 39 fabrika kapandı. Devletin madencilik tesisleri özelleştirildi, binlerce kişi işini kaybetti. Bizim ön yargılarımız yok. Biz geriye ve ileriye bağlantılı sektörlerde stratejik yatırımcı olarak devleti yeniden görevlendirebiliriz” diye yanıt verdi.