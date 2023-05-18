CHP'nin ikinci tur stratejisi belli oldu: Öncelikli hedef medya

Yayınlanma: 18.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 18.05.2023 - 03:00

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonrası partisinin genel merkezinde iki gün boyunca kurmaylarıyla görüşmeler yaparak ikinci tur çalışmalarına hazırlandı. Kılıçdaroğlu’nun bundan sonraki süreçte il gezileri ve mitinglerden çok sosyal medya ve televizyon ekranlarından mesajlarını vermesi bekleniyor.

Parti kurmayları, dünya genelinde ikinci tura kalan seçimlerde adayların bu şekilde oylarını artırdığını söylüyor. Kılıçdaroğlu’nun artık daha sert bir dil kullanacağı, “CHP, PKK ile işbirliği yapıyor” düşüncesinde olan seçmene milliyetçi söylemlerle güven vereceği belirtiliyor.

Kılıçdaroğlu’nun bu süreçte sadece Ankara, İstanbul gibi büyükşehirlerde birkaç ziyaret yapabileceği söyleniyor. Parti kurmayları ise kendi bölgelerine dönerek Kılıçdaroğlu için oy isteyecek. Bu kapsamda deprem bölgesi, Anadolu ve Karadeniz bölgesindeki saha çalışmalarına ağırlık verilmesi hedefleniyor. Karadeniz bölgesine değinen kurmaylar, bu bölgedeki emekli seçmene dikkat çekti.

Kurmaylar, Anadolu için de özellikle milliyetçi söylemlere dikkat çekiyor. Teröre karşı konulan mesafenin net bir şekilde gösterilmesi gerektiğini düşünüyor. Konuyla ilgili “Biz zaten bu ülkenin kurtuluşunda ve kuruluşunda yer alan partiyiz. Hiçbir terör örgütüyle ilişkimiz, bağımız olamaz. Onlar ise ‘Türküm’ ifadesinden rahatsız olanları Meclis’e sokuyorlar. Bunları halka göstermemiz lazım” diyor.