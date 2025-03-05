CHP’nin İstanbul İl Kongresi’ne soruşturma açıldı: Eski il başkanı Canpolat’tan ’bu tartışmaya dahil değiliz’ çıkışı!

Yayınlanma: 05.03.2025 - 00:24

Güncelleme: 05.03.2025 - 00:26

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ekim 2023'te yapılan CHP İstanbul İl Kongresi seçimlerine "hile karıştırıldığı" ve Seçim Kanunu'na "muhalefet edildiği" iddialarına ilişkin soruşturma başlattı.

Kongreye partinin sol kanadının adayı olarak giren ve seçimi Özgür Çelik’e karşı kaybeden CHP eski İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, yaşananlara dair çarpıcı açıklamalar yaptı.

Olaylar hakkında “partiyi yönetememenin, beceriksizliğin sonucu. Parti bugün, İstanbul’da 3-5 tane yandaş gazetecinin çizdiği çizginin sıkıntılarını çekiyor” yorumunu yapan Cemal Canpolat, “ancak biz sözümüzün arkasındayız, bu tartışmaların hiçbirine dahil değiliz” diye konuştu.

Tele1 canlı yayınına telefonla bağlanan Cemal Canpolat, kendisine yöneltilen sorulara “Açılan soruşturmanın hukuki gerekçelerini bilmiyorum. Detaylarına dair hiçbir bilgim yok” yanıtını vererek söze başladı.

“BENİM ELEŞTİRİLERİM O KONGREYLE BİRLİKTE BİTTİ”

CHP kurultay ve kongrelerinin şölen havasında geçtiğinin ama bunun yanında ciddi eleştirilerin yapıldığının altını çizen Canpolat, “Partinin sağ ve sol kanatları birbirlerine ciddi eleştiriler yöneltirler. Ben de bu kongrede parti için sol bir tavır koymuş oldum, partinin daha sola çekilmesi konusunda bir çizgi belirledim. Bu çizgiye uygun olarak da bir takım eleştirilerim oldu. Bu eleştirilerim o kongrede yapılan eleştirilerdi ve de o kongreyle birlikte bitti” dedi.

“BİZ KONGREYİ KONGREDE BIRAKTIK”

Kongreden sonra da CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’i aradığını belirten Cemal Canpolat, “Kendisi benim kardeşimdir, ilçe başkanımdı. Arayıp tebrik ettim ve başarı diledim. Bizimki bundan ibarettir. Bunun dışında gelişenler şeyler partiyi yönetememenin, beceriksizliğin sonucudur. Cumhuriyet Halk Partililer, parti içindeki hesaplaşmalarını hukuk karşısında sürdürme taraftarı değiller. Biz kongreyi kongrede bıraktık, kongrenin ertesi günü de Cumhuriyet Halk Partisi’nin vereceği her türlü göreve de hazır olduğumuzu ilan ettik. Bizim çizgimizde hiçbir değişiklik yoktur. Biz Cumhuriyet Halk Partisi’nin seçilmiş genel başkanına da, il başkanına da her türlü katkıyı veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Bunun dışındakiler, bizim dahlimiz olmadan kamuoyunda oluşturulan spekülasyonlardır” değerlendirmesini yaptı.

“SÖZÜMÜZÜN ARKASINDAYIZ, BU TARTIŞMALARIN HİÇBİRİNDE YOKUZ”

Cumhuriyet Halk Partisi’nde bugüne kadar ilkelerin, ideolojilerin, temel yöntemlerin tartışıldığı onlarca kurultayın yaşandığını hatırlatan eski İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, “CHP’nin kurultayları etnik yapıların, yörelerin, bölgelerin tartışılacağı yer değildir, değerlerin tartışılacağı yerdir. İstanbul kongresinde biz bir çizgi koyduk ortaya. İstanbul delegasyonunun tercihi de Özgür arkadaşımız oldu. Bize düşense ona başarı dileyip yanında olmaktı, bunu yaptık. Sözümüzün de arkasındayız, bunun dışındaki tartışmaların hiçbirinde yokuz biz” şeklinde konuştu.

“PARTİ 3-5 YANDAŞIN ÇİZDİĞİ ÇİZGİNİN SIKINTILARINI ÇEKİYOR’

Canpolat sözlerini “Kongre gününden sonra hiç konuşmadın. İl başkanımızla da görüştüm, genel başkanla da. Bizim İstanbul İl Kongresi’ne dair bir adaylığımız da söz konusu değildi aslında. Biz doğruları henüz anlatamadık. Parti bugün, İstanbul’da 3-5 tane yandaş gazetecinin çizdiği çizginin sıkıntılarını çekiyor. Partinin ideolojisini, yöntemini tartışacağı yerler kurultaylardır, kongrelerdir. Biz buralarda tartışıp konuşuruz, düşüncelerimizi ifade ederiz. Oralarda hangi karar çıkarsa da o karara uyup, bunun mücadelesini yürütürüz” ifadeleriyle sonlandırdı.