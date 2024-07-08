CHP'nin 'Kahramanlara Vefa Çalıştayı'ndan sonuçlar raporlaştırıldı

Yayınlanma: 08.07.2024 - 11:37

Güncelleme: 08.07.2024 - 11:37

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP), 12-13 Haziran'da düzenlediği “Şehit Aileleri ve Gaziler-Kahramanlara Vefa Çalıştayı"ndan çıkan sonuçlar raporlaştırıldı.

3 aylık bir hazırlık yürüten CHP, bu süreçte 38 il ve ilçede 41 dernek ziyareti, 85 hane ziyareti yaptı, ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla istişareler yapıldı.

Çalıştaya; kamu yararına faaliyet gösteren “Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Türkiye Muharip Gaziler Derneği ve Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanları ile ve 95 şehit yakını ve gazi katılım sağladı.

Dört oturum halinde yürütülen çalıştayda katılımcılara soru-cevap hakkı tanınarak, sorunlar ve çözüm önerileri kapsamlı bir şekilde değerlendirildi.

ÖNERİLER

CHP'nin "Çalıştay sonucunda ortak anlayışla tespit edilen öneriler bir an önce hayata geçirilmelidir. Vatan ve millet sevgisinin sembolü olan şehitlerimizin ailelerine ve gazilerimize vefa borcumuzu ödemek, hak ettikleri şekilde hayatlarını idame ettirebilmeleri için gerekli tedbirleri almak hepimizin ortak sorumluluğu, Türk Milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin namus borcudur" diyerek rapor haline getirdiği çalışmadaki öneriler şöyle:

-Tüm şehit/gazi statü ve hakları; tanımlamalar ile birlikte tek bir çatı kanun altında birleştirilmelidir.

-Şehit anne ve babasına bağlanan aylık, en az asgari ücret seviyesine çıkarılmalıdır.

-Muharip gazilerimizin vefatları halinde yüzde 70 oranında eşlerine kalan şeref aylıkları; eşlerinin vefatı halinde başka bir geliri olmayan engelli/muhtaç/mağdur çocuklarına verilmelidir.

-Vatani hizmetini yerine getirirken terörle mücadelede şehit/gazi olan er/erbaş personel emsal karşılığı olan sözleşmeli er/erbaş kadrosunun emsal aylığını almalıdır.

-Yılda 1 kez verilen, mevcut ekonomik şartlarda yetersiz olan, eğitim ve öğretim yardımı miktarı arttırılmalıdır.

-Her yıl 18 Mart Şehitler Günü'nde; şehit yakınlarına, 19 Eylül Gaziler Günü'nde ise gazilerimize birer maaş ikramiye verilmelidir.

-Asker hastaneleri açılana kadar bölge hakem hastaneleri yetkilendirilerek, ortez/protez teminindeki sorunlar çözülmelidir.

-Şehitlerimizin tüm çocuklarına, malül gazilerin 2 çocuğu ve muharip gazilerimizin 1 çocuğuna iş hakkı verilmelidir.

-Tüm gazilerimize ve muharip gazilerimiz/eşlerine de yeşil pasaport hakkı verilmelidir.

-Ayrım yapılmaksızın tüm şehit ailelerine 120 ay kira desteği verilmelidir. Kira yardımı alamayan ihtiyaç sahibi, terörle mücadele gazisi er/erbaşların da ödeme birimine başvurarak yapılacak değerlendirme sonrasında hak sahibi olabilmesi gerekmektedir.

-Yüzde 50 den az olmamak üzere şehit aileleri ve gazilerimize doğalgaz indirimi sağlanmalıdır.

-Rütbesiz şehitlerimizin aileleri ve gazilerimizin; başta TSK ve emniyet birimlerinin (orduevi, polisevi, sosyal tesis, yerel eğitim merkezi vb.) tesisleri olmak üzere yerleşim yerlerinde belirlenecek sosyal tesis ve yerel eğitim merkezlerinden; tesisin imkanları, hizmet kapasitesi, hizmet alan kişi sayısı dikkate alınarak belirlenecek kontenjan dahilinde günübirlik faydalanmaları sağlanmalıdır.

-Mirasçılık belgesinin noterlerden alınması gerektiği durumlarda şehit ailesinden ücret alınmaması için gerekli düzenleme yapılmalıdır.

-Ekonomik koşulların imkan verdiği ve yürürlükteki hukuki mevzuata uygun olmak şartı ile kamu yararına çalışan Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı, Türkiye Muharip Gaziler Dernekleri ile yapılacak işbirliği protokolleri çerçevesinde belirtilen alanalrdaki desteklerin mümkün olduğunda sağlanması tavsiye edilmektedir.

-Sınavlarında YÖK tarafından belirlenecekbir ek puan verilmelidir.

-Vakıf üniversitelerinde de YÖK tarafından belirlenecek kontenjan kadar ücretsiz/indirimli eğitim hakkı sağlanmalıdır.

-Şehit ve gazelerimizin emanetleri olan ve kamuda çalışan yakınları; yardımcı hizmetler sınıfından büro hizmetleri sınıfına geçirilmelidir.

-Başbakanlık genelgesine (2918/4) uyulması konusunda takipçi olunmalı ve hassasiyet gösterilmelidir.

-Tüm şehit aileleri ve gazilerimize özel donanım ihtiyacı olmaksızın 7 (yedi) yılda bir ÖTV ödemesiz, MTV muafiyetli motorlu araç ve özel plaka alma hakkı tanınmalıdır.

-Evli olan şehitlerimizin anne ve babaları ile muharip gazilerimize de TOKİ faizsiz konut kredisi verilmeli ve mevcut ekonomik şartlara göre miktarı yükseltilmelidir.1.25 yaşını doldurmuş şeit ve gazi çocuklarına tanıtım kartı verilmelidir.

-Tüm kartların üzerinde bulunan ücretsiz ibaresi çıkartılmalıdır.

-Jandarma, sahil güvenlik ve emniyet teşkilatında şehit ailesi olan 1. derece yakınların "bir defaya mahsus olmak üzere istediği garnizona ataması yapılırken" MSB'nda görevli subay, astsubay ve uzman çavuşlara da bu hak tanınmalıdır.

-Gazilik onuruna eriştiği tarihten itibaren (derece kademe beklemeksizin) tüm gazilerimize ve muharip gazilerimize/eşlerine de yeşil pasaport hakkı verilmelidir.



