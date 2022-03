Soyer'den şehit aileleri ve gazi derneklerine ziyaret: Başımızın üzerinde yeriniz var

30 Mart 2022 Çarşamba, 10:44

Güne Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi’ni ziyaret ederek başlayan Başkan Soyer, bütün dünyanın zor bir dönemden geçtiğini dile getirerek şöyle konuştu: “Savaşlar oluyor. İnsanlar vatanlarını terk ediyor. Böyle dönemlerde insan gazilerimizin kıymetini daha iyi anlıyor. Bu topraklarda kahramanlar yaşıyor. Sizler bu çabayı göstermeseydiniz bugün bambaşka yerlerde olabilirdik. Bu milletin harcı bu kültürdür. Bu kültürü yaşatan da sizlersiniz. Bu vatanı ayakta tutan şey vatan sevgisidir, millet aşkıdır. Onu da sizler yaşatıyorsunuz. Sizler bize emanetsiniz. Her zaman başımızın üstünde yeriniz var. Gücümüz neye yeterse yapmaya hazırız. Biz bir aileyiz. Sizlerin bizim gönlümüzdeki yeri bambaşka ve bu hep böyle olmaya devam edecek. Tek dileğimiz sizin yüzünüzün gülmesi.”

7 DERNEĞİ ZİYARET ETTİ

Başkan Soyer daha sonra Tüm Emniyet Teşkilatı Mensupları Vazife Malulleri ve Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret ederek dernek üyeleriyle sohbet etti. Buradan İzmir Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne geçen Başkan Soyer’in bir sonraki durağı Muharip Gaziler Derneği Karşıyaka Şubesi oldu. Başkan Soyer güne Şehit Polis Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleriyle devam etti. Buradaki sohbetin ardından Başkan Soyer, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimler Derneği İzmir Şubesi’ni ve Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği’ni de ziyaret etti.

Dernek Başkanları ise şunları söyledi:

Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi Başkanı Mehmet Gökmen: “Bizleri şereflendirdiniz, bu kadar yoğun mesai arasında bizleri ziyaret ettiniz. İzmir’in en fazla üyeye sahip derneğiyiz. Her türlü yardımlarımız yapılıyor. Bu bir ahde vefadır. Biz her zaman size dua ediyoruz. Bütün ihtiyaçlarımız karşılanıyor. Sizden hiçbir isteğimiz yok. Bizim kapımız her zaman sizlere açık. Dernek olarak vatan ve millet sevgisini aşılamak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu yolda verdiğiniz tüm desteklerden dolayı teşekkür ederiz.”

İzmir Şehit Aileleri Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı Yücel Alphan: “Sizlerin yanımızda olduğunuzu yakından hissediyoruz. Kurduğunuz müdürlüğün her zaman eli kolu kulağı bizim üzerimizde. Sağ olsun tüm isteklerimizi karşılıyorlar. Ben bu durumu çok önemsiyorum. Sizinle güzel bir dostluğun, birlikteliğin başladığını görüyoruz.”

Muharip Gaziler Derneği Karşıyaka Şube Başkanı Halil Taşçı: “Kurmuş olduğunuz müdürlükten dolayı teşekkür ederiz. Taleplerimiz yerine geliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi yardımlar konusunda çok duyarlı ve düzenli, mükemmel bir çalışma sergileniyor. Yardımlar anında yerine ulaşıyor. Her şey için teşekkür ederiz.”

Şehit Polis Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yüksel Çelik: "Bizi sizlerin bu ilgi alakası çok mutlu ediyor. Bu tür şeyler yaşamadan anlaşılmaz. Acılarımızı hafifleterek yaşamaya mecburuz. Evlatlarımızın yerleri doldurulamaz. Önceden şehitlerimize bu kadar değer verilmemişti. Şu an çok şükür ki gereken ilgi alaka gösteriliyor. Desteklerinizden dolayı teşekkür ederiz. Geçtiğimiz hafta Çanakkale gezisindeydik çok teşekkür ediyoruz. 30 yıldır buradayız. Şehitlerimiz arasındaki eşitsizlikle ilgili sorunlarımız var. Biz bunları Ankara’da da dile getirdik”

Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Erdem Çerçioğlu: “Ben sizin kadar bizimle ilgilenen başka bir başkan görmedim. Müdürlüğümüzle ilgili ne talepte bulunsak yerine geliyor. Çok teşekkür ediyoruz.”