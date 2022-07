CHP'nin 'Milletin Sesi' mitingi Balıkesir'de: 'Ankara'daki sağırlara...'

24 Temmuz 2022 Pazar, 17:54

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yurttaşları kürsüye çıkararak kendi sorunlarını dile getirmelerini sağladığı “Milletin Sesi” mitinglerini bugün Balıkesir'de sürdürüyor.

Milletin Sesi mitinglerinin üçüncüsü Lozan’ın yıldönümünde Balıkesir’de saat 18.30'da Kuvâ-yi Milliye Meydanı'nda başladı. CHP Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Parti Meclisi üyeleri ve milletvekilleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmasını halkın arasında takip ediyor.

Yurttaşların ardından açıklamalarda bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının satır başları şöyle oldu:

Milletin Sesi'ni dinlediniz. Bu sesi geniş kitlelere ulaştırmanın yanında Ankara'daki sağırlara da duyurmak zorundaydık. Onların da duyması lazımdı. Milletin arasında oturan, milletin halini düşünen yöneticilere ihtiyacımız var. Toplandığımız meydan sıradan bir meydan değil. Kuvâ-yi Milliye Meydanı. Kuvâ-yi Milliyeciler var burada.

Lozan'ın yıldönümünü bayram ilan edeceğiz. Bu teklifi yaparken akla karayı bir daha göreceğiz. Bu teklifi TBMM Genel Kurulu'na getirirken kimlerin vatansever olduğunu hep beraber göreceğiz. O gün TBMM'nin Genel Kurulu'nu izlemenizi isteriz. Lozan'ın ne olduğunu 7 düvele anlattık. Henüz kendi ülkemizde bazı çevrelere anlatamadık. Onu da anlatacağız. Türkiye bütün mazlum milletlere örnek olan, önderlik yapan bağımsızlık savaşını veren ülkedir.

Kuvâ-yi Milliye'nin başkenti Balıkesir'e İstiklal Madalyası vermek lazım. Kimler Balıkesir'in yanında onu da göreceğiz.

ÜRETİCİ, ÇİFTÇİ VE DOKTOR KONUŞTU

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından önce 46 yaşındaki üretici pazarı esnafı Esma Ay, 68 yaşındaki çiftçi Ali Duman ve Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden dün mezun olan 24 yaşındaki doktor Arif Onur Poyraz konuştu.

Üretici pazarı esnafı Esma Ay, tüm kadınların derdini anlatmak için kürsüye çıktığını dile getirerek, şunları söyledi:

“Biz bundan 20 sene önce hayvanımızın yemini, kendi unumuzu fabrikamıza ekinimizi koyardık. Ben Balya’nın Göloba köyündenim. Unuttum heyecandan. Bizim köyümüz 40 hane. 40 hanede yaşamaktayız. Hepimiz çiftçilik yaparız. Biz iki gün harman alırdık. Ekinimizi çıkarırdık. Ondan sonra hayvanlarımızın yemini, unumuzu. Artanını satardık. Herkes bizim gibiydi. Ama şimdi biz mazotumuzu alamaz hale geldik. Ben şimdi çiftçilik yapıyorum. Bahçe zerzevatı satıyorum. Sabahleyin kalktım mı benim eşim değneği alıyor, motorda ne kadar mazot var diye bakıyor. Acaba bizi mazot nereye kadar götürür. Bakın şöyle dört parmaksa iyi, bugün pazar yerine varacağız, malımız zebil olmayacak diye. Pazar yerine vardığımızda mazotumuzu alıyoruz. Çok şükür diyoruz. Bugünümüzü kurtardık. Ama bu durumlara düşüren… Çok heyecanlandım kusura bakmayın burası başka türlü… Zerzavat satarak kızımı üniversite okuttum ama iş yok. Bütün anne ve babalar benim durumumda. Herkesin çocuğu işsiz. Üniversiteyi bitirdi, çocuklarımızın psikolojisi bozuldu. Annelerin, babaların da öyle. Çok heyecanlandım kusura bakmayın.”

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI GÜLİZAR BİÇER KARACA: İŞÇİNİN EMEKÇİNİN TEK BİR FERYADI VAR, KURTARIN BİZİ DİYORLAR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, CHP’nin düzenlediği “Milletin Sesi Miting’i” öncesinde Balıkesir’de ANKA Haber Ajansı’nın sorularını yanıtladı.

Karaca, şunları söyledi:

“CHP çok uzun zamandan beri Genel Başkanımızın önderliğinde ‘Milletin Sesi’ olmak adına mitingler başlattı, Mersin’den biliyorsunuz. Bugün üçüncüsünü gerçekleştireceğiz. Gerçekten üç gündür, Körfez bölgesinde çalıştım. İnsanlar, bizim hiçbir şey söylememize gerek kalmadan, ‘Biz oradayız. Biz orada sesimizi, çığlığımızı duyurmak için geleceğiz’ dediler. Tabii bugün, bu meydanda olması oldukça anlamlı. Lozan’ın yıl dönümündeyiz. Bu ülkenin tapusu, Lozan’ın yıl dönümüzdeyiz ve önümüzdeki yıl, 2023 yılında bugünü, 24 Temmuz’u Lozan Bayramı olarak kutlamanın heyecanıyla buradayız.

"TAŞIMA YOK, HERKES GÖNLÜYLE GELİYOR"

Balıkesir’de aslında mevsim olarak tarımın, turizmin çok fazla olduğu bir mevsim. Ama insanlar o kadar bunalmış ve o kadar çare arar duruma gelmişler ki buraya gelip, Genel Başkanımızdan dertlerinin çaresini, halkın iktidarında dertlerinin çarelerini dinlemeye gelecekler. Şu sıcakta, daha dört saat var ve alan yavaş yavaş dolmaya başladı. Taşıma yok. Herkes gönlüyle geliyor. Otobüsler gönderip aldırmıyoruz. Herkes akın akın Lozan’ın yıl dönümünde Kuvayı Milliye Meydanı’nda milletin sesini dinlemek için geliyor.

"İNSANLARIMIZ ÇOK ZOR DURUMDA"

Ben Körfez bölgesinde çalıştım. Zeytincilik biliyorsunuz burada çok yaygın. Zeytinin maliyetiyle artık vatandaş o kadar zor anlar yaşamaya başlamışlar ki ‘Zeytini toplatacak yevmiye paramız yok. Sayın Genel Başkanımız bunu söylesin’ diyorlar. Yine ayrıca orman köylüleri, artık ormanlarla yan yana, hısım olarak yaşarlarken diyorlar ki ‘Biz ormana girebilmek için, ormanları koruyabilmek için arabalarımızın plakalarını 34 ya da başka plakalar, lüks arabalar almak zorunda kalacağız’ diyorlar. Vatandaş her yerde; turizmci şikayetçi. Beklenen, maalesef hayat pahalılığıyla, ekonomik buhranla gelen, beklenen turizm gerçekleşmedi. Zeytin üreticileri ciddi anlamda sorunlu. Orman köylüleri çok ciddi anlamda mağdur. Aslında Balıkesir’in her köşesinden bütün esnafın, bütün üreticinin, işçinin emekçinin tek bir feryadı var. ‘Kurtarın bizi’ diyorlar. Her yerde maalesef insanlarımız çok zor durumda. Ama şunu söylüyorlar. ‘Artık biz, saraya sesimizi duyuramıyoruz. Bizim tek umudumuz kaldı. Kılıçdaroğlu ne derse, saray onu yapıyor. Lütfen Genel Başkan’a bunu söyleyin. Bunu söylesin.’ Herkesin tek çözüm adresi, CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu olmuş.”

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI AHMET AKIN: VATANDAŞIMIZIN NEZDİNDE AK PARTİ İKTİDARI SONLANMIŞTIR

Miting öncesinde ANKA Haber Ajansı’na konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun yurttaşlara umut olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

“Bu sıcağı rağmen vatandaş akın akın miting alanına geliyor. Neden? Şu anda Türkiye’de üreten kazanamıyor. Hatta üretimi bırakın süt hayvanları mezbahada kesime gidiyor. Tarım bitmiş. Hayvancılık bitmiş. Süt üretimi çok azalmış. Tarım yapacak insan bulamayacağız. Vatandaşımız Millet İttifakı’nı kurtarıcı olarak projeleriyle, anlattıkları, umut ve güven ile iktidara taşımak için gün sayıyor. Kuvayı Milliye’nin baş şehrinden, Lozan Antlaşması’nın yıl dönümünde bütün Türkiye’ye Kuvayı Milliye ateşini yakıyoruz.

Önümüzdeki ilk seçimde iktidar olup, üretici, öğrenci, doktoru, genci, yaşlıyı, bütün milletimizi rahatlatacağız. Bütün milletimiz rahat bir nefes alacak.”

"GENEL BAŞKANIMIZ KEMAL KILIÇDAROĞLU BÜYÜK BİR ÖZLEMLE BEKLENİYOR"

Akın, Balıkesirli yurttaşların hayat pahalılığı ve enflasyondan şikayet ettiğini kaydederek, şunları belirtti:

“Esnaf sattığı malı yerine koyamıyor. Gençlerimiz Türkiye’de yaşam umudunu kaybetmiş, yurt dışına gidiyor. Biz de diyoruz ki ‘Milletin sesi Millet İttifakı genç kardeşlerimizi ülkesine davet için çalışıyor’. Hayvancı üretimini bırakmış durumda. Giderler almış başını gitmiş. Yani üretici, sanayici kendi üretimi konusunda sıkıntılar yaşıyor. En büyük sıkıntı vatandaşımız önünü göremiyor. Yani istikrar bitmiş. İstikrarın sağlanması için vatandaşın önünü görmesi gerekiyor. O da nasıl sağlanır? İstikrarlı bir yönetimle. İstikrarlı bir lider ile. O da kimdir? Milletin sesi ve Millet İttifakı’nın ta kendisidir. Vatandaşımızın beklentisi bu yönde. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Vatandaşımızın nezdinde AK Parti iktidarı sonlanmıştır. Vatandaşımız büyük çoğunlukla seçim istiyor. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim, CHP bugün itibariyle Türkiye’nin birinci partisidir. Böyle değil diyorlarsa sandığı getirsinler vatandaşımız göstersin gerçeği. Vatandaşın umudu olmuştur, şu anda Millet İttifakı vatandaşın umududur. Umudu yücelten, milletin sesi mitingleri ile sahaya taşıyan Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu büyük bir özlemle bekleniyor.

Şu anda insanlar bu sıcağa rağmen geliyor. Dışarıda on binler var. İnanılmaz derecede bir katılım var. İnşallah vatandaşımızın bu destekleri ve bu ilgisi iktidarda yerini bulacak ve rahat bir nefes alacak milletimiz.”

Akın, Kılıçdaroğlu’nun “Bize katılın” çağrısını karşılık bulduğunu kaydederek, “Umut, güven, gelecek bizde ve inşallah önümüzdeki ilk seçimde iktidar da bizde. İktidar hesap verebilen, aynı zamanda şeffaf olabilen, milleti için çalışan bir iktidarı hep birlikte inşa edeceğiz” dedi.

CHP BALIKESİR MİLLETVEKİLİ FİKRET ŞAHİN: AKP İKTİDARI ARTIK SİYASİ ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ DURUMDA

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, CHP’nin düzenlediği “Milletin Sesi Mitingi” öncesinde Balıkesir’de ANKA Haber Ajansı’nın sorularını yanıtladı. Şahin, şunları söyledi:

“Bugün, Balıkesir tarihinin en büyük mitingini hep birlikte yapacağız ve Balıkesir’de tarih yazacağız. Lozan Anlaşma’mızın 99. yıldönümünde Kuvayı Milliye’nin başkenti olan Balıkesir’de tarihinin en büyük mitingini CHP olarak bizler düzenliyoruz ve Kuvayı Milliye kadroları, bugün bu meydanda olacak. Tüm millete sesleneceğiz. Düzenleyicisi CHP olmuş olmasına rağmen, bu mitingin sahibi tüm Türkiye halkımızdır. Bizler diyoruz ki ‘CHP, Türkiye’nin birleştirici gücü ve bu meydandan Kuvayı Milliye kadroları, tüm Türkiye’ye seslenecek. Gelin katılın bize diyeceğiz.’

"İKTİDARDAN BİR BEKLENTİSİ YOK MİLLETİMİZİN"

Ülkemizin büyük bir değişime ihtiyacı var. İktidardan artık yorulmuş, iktidardan bir beklentisi yok milletimizin. Umudu artık CHP’de ve CHP’nin kadroları, Kuvayı Milliye kadroları artık Türkiye’yi yönetmeye hazır. Bunu buradan tüm Türkiye’ye sesleneceğiz ve göstereceğiz. O nedenle çok heyecanlıyız ve vatandaşlarımız da daha zaman olmasına rağmen miting alanını bir hayli doldurmuş durumdalar. Balıkesir bir tarih yazıyor ve bizler bu tarihe şahitlik ediyoruz burada.

"AKP İKTİDARI ARTIK SİYASİ ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ DURUMDA"

Vatandaşımızın artık bu iktidardan gelecek umudu yok. AKP iktidarı artık siyasi ömrünü tamamlamış durumda. Vatandaşımız, ekonomik sıkıntıyla boğuşur durumda. Biz bunu ekonomik buhran olarak nitelendiriyoruz. Vatandaş artık bunalmış. Artık geçim derdi yaşamak istemiyor. Çocuğunun geleceğiyle ilgili endişe yaşamak istemiyor. Eğitimde, sağlıkta sıkıntı yaşamak istemiyor. Hastaneden randevu alma problemi yaşamak istemiyor. Çocuklar evde yatağa aç girmesin istiyor anneler. Babaları okul harçlığı vermek istiyor. Emekliler, torunlarına bayram harçlığı vermek istiyor. İşte, bunları sesi olacağız. Annelerin, babaların, geleceğini başka ülkelerde arayan gençlerimizin sesi olacağız. Onlar burada kalmak istiyor. Kendi ülkelerine sahip olmak istiyorlar. Gençlerimizin kendi ülkelerine olan umutlarını tekrar buradan yeşerteceğiz. En önemlisi de Anadolu her zaman hoşgörünün ve sevginin beşiği olmuştur. Anadolu’da insan sevgisi ve hoşgörüyü yeniden yeşerteceğiz. Hep birlikte, herkesi kucaklıyoruz ve gelin bize katılın diyoruz.”

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI OĞUZ KAAN SALICI:TÜRKİYE'YE GÜÇLÜ BİR SES VERECEĞİZ

Miting öncesinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, ANKA Haber Ajansı’na şunları söyledi:

“Biz Kuvayı Milliye partisiyiz. Bu mitingi düzenleyenler Kuvayı Milliyeciler. Balıkesir’in en büyük meydanı olduğu için Kuvayı Milliye Meydanı’nı tercih ettik. Kuvayı Milliye Meydanı’nda yapılıyor olması ve 24 Temmuz Lozan’ın 99’uncu yıl dönümüne denk geliyor olması ki Lozan Kurtuluş Savaşı meydanında kazanılan zaferin diplomasi açısından, diplomasi masasından tescil edilmesidir. O da ayrı bir zaferdir. Lozan’ın zafer olmadığını düşünen, Lozan’ı eleştiren ve Lozan’la ilgili sorunu olanlara mesajdır. Bugün CHP’liler buraya bütün unsurları ile sahip çıkıyorlar. Kuvayı Milliye Meydanı’ndan Türkiye’ye güçlü bir ses vereceğiz.

Hava çok sıcak. Bu mevsimde bu havanın olması anlaşılır. Şu anda Türkiye’de yeni bir sıcak hava dalgası olduğu söyleniyor. Ama vatandaşımız canlı. Taleplerini yerine getirmek için Balıkesir’in her yerinden, Balıkesir’in farklı yerlerinden kalkıp geldiler. Daha da gelecekler. CHP’nin, Milletin Sesi olarak Kılıçdaroğlu’nun sözünün çok öne geçtiği bir durum ortaya çıkacak.”

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ERKEK: DERHAL SEÇİM

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Çanakkale milletvekili Muharrem Erkek, CHP’nin düzenlediği “Milletin Sesi Mitingi” öncesinde Balıkesir’de ANKA Haber Ajansı’nın sorularını yanıtladı. Erkek, şunları söyledi:

“Balıkesir’de heyecan çok yüksek. Bugün Lozan’ın 99. yılı. Lozan’ı anlamak için Sevr’e bakmak yeterlidir. Sevr’i yırtıp attı Lozan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin tapu senedi oldu. Kuvayi Milliye Meydanındayız. CHP’nin temelinde Kuvayi Milliye vardır. CHP’nin temelinde Anadolu ve Rumeli Müdafayı Hukuk vardır. Bağımsızlık vardır, özgürlük vardır. CHP olarak çok ciddi bir hukuk mücadelesi veriyoruz. Eşitlik, özgürlük, adalet, kardeşlik mücadelesi veriyoruz ve 85 milyona sesleniyoruz: ‘Bize katılın’. Bu demokrasi mücadelesinde bize katılın.

Bugün Balıkesir tarihinin en büyük, en görkemli mitingini yaşayacak. Çünkü günlerdir Balıkesir’deyiz, parti meclis üyelerimiz, milletvekillerimiz, il örgütümüz, ilçe örgütümüz vatandaş sandığı bekliyor. Vatandaş seçimi bekliyor. Çünkü güvenini ve itibarını kaybetmiş bir iktidar, saray iktidarı, Türkiye’nin hiçbir sorununu çözemez. Güven kaybı oldu, itibar kaybı oldu. Erdoğan da bu ucube sistem de iflas etti. Değişime ihtiyaç var. İlk seçimde bu değişim gerçekleşecek. Türkiye rahat bir nefes alacak. Türkiye’nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok ama bunun için derhal seçim.”

AYRINTILAR GELİYOR...