CHP’nin seçim takip merkezi görüntülendi

CHP’nin sandık sonuçlarını ve oy kullanma günü yaşanacak tüm gelişmeleri takip edeceği dijital seçim takip ve çağrı merkezini görüntülendi.

ANKA
Yayınlanma: 30.03.2024 - 14:41
CHP’nin seçim takip merkezi görüntülendi
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CHP’nin sandık sonuçlarını ve oy kullanma günü yaşanacak tüm gelişmeleri takip edeceği dijital seçim takip ve çağrı merkezi ANKA Haber Ajansı tarafından görüntüledi.

Okullardan, ilçe ve il seçim merkezlerinden Ankara’ya akacak on binlerce sandık sonucunu bir araya getirecek dijital takip merkezi dördüncü ve son tatbikatı görüntülendi. Seçim gecesi hukuki itirazlar ya da parti örgütünün yaşayabileceği her türlü soruna karşı görev başında olacak çağrı merkezi için de CHP’nin Parti Meclisi toplantılarının yapıldığı salon organize edildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın, “Sektörel deneyimi çok yüksek, seçim güvenliğinin dijital altyapısında oluşabilecek tüm alternatif tabloya hazırlık deneyimi de bulunan kimselerle, güçlü bir kadroyla büyük, özverili, eksiksiz bir çalışmayı hep birlikte inşa ettik. Bu konuda hiçbir şüphemiz yok” dedi.


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