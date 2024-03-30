CHP Genel Başkan Yardımcıları Çiftci ve Bulut, seçim sürecini Cumhuriyet’e değerlendirdi: 'Yeni iller kazanmaya hazırız'

Yayınlanma: 30.03.2024 - 11:18

Güncelleme: 30.03.2024 - 11:18

CHP Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci ve CHP Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, seçimlerden bir gün önce CHP’nin geride bıraktığı kampanya süreci ve seçim güvenliği hazırlıklarını Cumhuriyet’e değerlendirdi.

Geride kalan kampanya sürecinde sokakta yurttaşın en çok konuştuğu konunun ekonomi olduğunu söyleyen Çiftci, “Kampanyayı ekonomi temeline oturttuk, genel başkanımız da o yönde konuşmalar yaptı. Kampanya söylemlerimizi yerel seçim dinamiklerinden hiç ayırmadık. Sosyal demokrat belediyecilik anlayışını anlatmaya çalıştık. İktidarda olduğumuz belediyelerde bu anlayışı pekiştirdik. Hem 5 yılın hesabını verdik hem de yeni dönem projelerimizi söyledik. İktidarda olmadığımız iller için de sosyal demokrat belediyeciliğin nasıl olduğunu, bunun vatandaşa nasıl fayda sağladığını anlattık. Bir de yerele özel projelerimizi anlattık. 31 Mart gecesinde ipi göğüsleyen tarafın CHP olacağına eminiz. Şu an 11 büyükşehiri yönetiyoruz. Bunun yanına yenilerini ekleyeceğimizi, il belediye sayısının da artacağını öngörüyoruz. Hem ölçümler hem saha bize bunu gösteriyor” dedi.

İddialı oldukları bazı şehirleri paylaşan Çiftci, “Balıkesir, Bursa, Manisa ve Denizli yönetmeyip de iddia koyduğumuz dört büyükşehir. Buraları alacağımızı öngörüyoruz. Bunun yanı sıra Giresun, Zonguldak, Kırıkkale ve Kastamonu da iddia koyduğumuz iller. Kazanacağımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

"TEKNİK ÖNLEMLERİ ALDIK"

Çiftci, Ankara ve İstanbul’daki seçim yarışı için de “Mansur Başkan seçimi büyük bir farkla alacak. İlçe belediye sayımızı da artıracağız. İstanbul’da da Ekrem Başkan’ın bir İstanbul İttifakı kurduğunu görüyorum. Ciddi bir farkla bu seçimi göğüsleyeceğine inanıyorum” değerlendirmesini yaptı.

Sandık güvenliğine ilişkin de bilgi veren Çiftci, “Seçim güvenliği çalışmalarımız, örgütlenmemiz son ana kadar devam ediyor. Türkiye’de bütün sandıklarda örgütlü olduğumuz gibi müşahit çalışmalarımız da artarak sürüyor. Bilişim sistemimizin testlerini yaptık. Dün (perşembe) son testimizi de gerçekleştirdik. Herhangi bir problem yok. Teknik anlamda bant daraltmadan siber saldırıya kadar tüm önlemleri aldık” diye konuştu.

"HERKESİ SANDIĞA ÇAĞIRIYORUZ"

Seçim dönemi boyunca olumlu bir süreç geçirdiklerini aktaran CHP’li Bulut ise, “Neredeyse bir buçuk ay içerisinde 100’den fazla noktada halk buluşması gerçekleştirdik. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel liderliğinde Türkiye’yi il il, ilçe ilçe gezerek vatandaşlarımızla bir araya geldi. Sahada Parti Meclisi üyelerimizle, milletvekillerimizle, örgütümüzle ‘İşimiz Gücümüz Türkiye’ diyerek projelerimizi ve halkçı belediyeciliği anlattık. Amacımız Türkiye’nin dört bir yanında oy oranımızı artırmak ve bunu da başaracağız” dedi.

İktidarın devlet imkanlarıyla yürüttüğü kampanya sürecini eleştiren Bulut, "Karşımızda devletin bütün imkanlarıyla bakanlarıyla, bürokratlarıyla bir seçim kampanyası yürüten; sahte protokollerden, montaj videolardan medet uman bir iktidar var. Ancak iktidara karşı, bu ülkeyi seven vatandaşlarımızla çok büyük bir Türkiye İttifakı kurduk. Hangi siyasi görüşten, hangi mezhepten olursa olsun, geleceğinden endişe eden, iktidarın baskılarından bunalan herkes yaratılan korku imparatorluğuna karşı ‘Türkiye İttifakı’ çatısında buluşturmaya davet ediyoruz. 31 Mart’tan sonra, CHP’nin halkçı belediyeciliği yurdun dört bir yanında çaresizliklere, kimsesizliklere son verecek. 31 Mart’ta geleceğinden endişe eden, geçim sıkıntısı çeken, iktidarın uygulamalarından rahatsız olan herkesi sandığa, adaylarımıza oy vermeye çağırıyoruz” çağrısını yaptı.