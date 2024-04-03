CHP'nin Ümraniye adayı Aykut Erdoğdu oyların eksik yazıldığını öne sürdü: İmamoğlu'ndan destek geldi!

Yayınlanma: 03.04.2024 - 09:21

Güncelleme: 03.04.2024 - 09:21

CHP'nin Ümraniye Belediye Başkan Adayı Aykut Erdoğdu, resmi olmayan sonuçlara göre AKP'nin 9 bin 501 oy farkla kazandığı Ümraniye seçiminde 1.195 oylarının kaydırma sonucu eksik yazıldığını öne sürerek itiraz etti.

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Ümraniye'de AKP'li İsmet Yıldırım 174 bin 555 oyla yüzde 42.45'lik oy oranına ulaşırken, CHP'li Aykut Erdoğdu 165 bin 054 oyla yüzde 40.14'te kaldı.

"BUNLAR İLK TESPİTLERİMİZ"

Seçim sonuçlarına itiraz eden CHP'nin Ümraniye adayı Erdoğdu, listelerde yapılan kaydırma nedeniyle 1.195 oylarının eksik yazıldığını tespit ettiklerini açıkladı. Erdoğdu, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Ümraniye’de 1.195 oyumuz kaydırma sonucu eksik yazılmış. Bunlar ilk tespitlerimiz ve düzelttik. İncelemeye devam ediyoruz."

Erdoğdu daha önce de yaptığı açıklamada, CHP'nin kazandığı Gaziosmanpaşa'da oyların yeniden sayılması kararı alındığını, fakat Ümraniye'de aynı talebin reddedildiğini belirterek, "Aynı ilde aynı konuda iki farklı karar verilemez. Sonuna kadar takipçisi olacağız" demişti.

"GAZİOSMANPAŞA'DA SAYILIYORSA ÜMRANİYE'DE DE SAYILMALI"

Aykut Erdoğdu bu sabah yaptığı paylaşım ile süreci takip ettiklerini belirterek, "Gaziosmanpaşa İlçe Seçim Kurulunun oyların yeniden sayılması kararını onayan İl Seçim Kurulu’ndan Ümraniye ve Pendik İlçe Seçim Kurullarının verdiği oyların yeniden sayılmama kararını düzeltmesini bekliyoruz.

Gaziosmanpaşa’da oylar sayılıyorsa Ümraniye ve Pendik’te de sayılmalı" ifadelerini kullandı.

Erdoğdu'nun itirazı sonrası Ümraniye seçim sonuçlarının netleşmesi için YSK'nın vereceği karar bekleniyor.

Gaziosmanpaşa İlçe Seçim Kurulunun oyların yeniden sayılması kararını onayan İl Seçim Kurulu’ndan Ümraniye ve Pendik İlçe Seçim Kurullarının verdiği oyların yeniden sayılmama kararını düzeltmesini bekliyoruz.

Gaziosmanpaşa’da oylar sayılıyorsa Ümraniye ve Pendik’te de sayılmalı. pic.twitter.com/yHRChZiURt — Aykut Erdoğdu (@aykuterdogdu) April 3, 2024

İMAMOĞLU DA DESTEK ÇIKTI

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin Ümraniye adayı Aykut Erdoğdu'ya desteğini açıklayarak İl Seçim Kurulu'na tepki gösterdi:

"Görünen o ki, iktidar demokratik süreçleri mertçe yönetmemeye kararlı. Seçimi CHP’nin kazandığı Gaziosmanpaşa ilçemizde baskılarla tüm oyların yeniden sayılmasına karar verildi. Aynı talepte bulunduğumuz Ümraniye ilçemizde ise talebimiz reddedildi. Pendik, Fatih, Arnavutköy ve Bahçelievler ilçeleri için ise taleplerimize henüz karar çıkmadı. İlçeyi kazanan AK Parti olunca tekrar oy sayımına ret, CHP kazanınca tekrar sayalım demek ne demokrasiye ne mertliğe sığar. İl Seçim Kurulu ve YSK’nın tüm bu olan bitene seyirci kalmamasını istiyoruz."



