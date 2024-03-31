Ümraniye 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Ümraniye'de seçimi kim kazandı? Ümraniye Belediye başkanı kim oldu?
Ümraniye seçim sonuçları yurttaşlar tarafından merak ediliyor. 31 Mart 2024 yerel seçimde Ümraniye'de hangi aday ne kadar oy aldı? Ümraniye Belediye başkanı kim oldu?
Ümraniye yerel sonuçları 2024 için geri sayım başladı. Seçmenler 31 Mart Pazar günü büyükşehir belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belirlemek için oy kullandı.
ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?
AKP
İsmet Yıldırım
CHP
Aykut Erdoğdu
İYİ Parti
Serkan Yalçın
DEM Parti
Edip Alpata
Yeniden Refah
Orçun Şekercioğlu
Zafer Partisi
Jülide Sarıkaya Kurdoğlu
Saadet
Yakup Kasımay
Memleket
Tekin Yılmaz
HÜDA PAR
Mehmet Laçin
DEVA Partisi
Faik Eren
ÜMRANİYE'DE SEÇİMİ KİM KAZANDI?
Sandıklar açılıp oy sayımına başlandıktan sonra ilk veriler Yüksek Seçim Kurulu'nun duyurusuyla birlikte paylaşılacak. YSK'nin açıklaması sonrası haberimiz güncellenecektir.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yüzündeki morluklar dikkat çekti...
- Oy verme işlemi sırasında kan aktı!
- Seçim yasakları saat kaçta bitecek?
- CHP Meclis üyesi adayı sandık başında hayatını kaybetti!
- DEM Parti İBB adayı Beştaş oy kullanmayacağını açıkladı
- 'Blok oy'a itiraz eden avukat darbedildi
- “Cübbeli babamdan intikam almak mı istiyor”
- Sırrı Sakık'tan 'taşımalı seçmen' isyanı
- YSK Başkanı Yener'den 'yayın yasağı' açıklaması
- İmamoğlu'ndan 'sandık güvenliği' vurgusu