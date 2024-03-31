Ümraniye 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Ümraniye'de seçimi kim kazandı? Ümraniye Belediye başkanı kim oldu?

Yayınlanma: 31.03.2024 - 18:22

Güncelleme: 31.03.2024 - 18:22

Ümraniye yerel sonuçları 2024 için geri sayım başladı. Seçmenler 31 Mart Pazar günü büyükşehir belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belirlemek için oy kullandı.

ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

AKP

İsmet Yıldırım

CHP

Aykut Erdoğdu

İYİ Parti

Serkan Yalçın

DEM Parti

Edip Alpata

Yeniden Refah

Orçun Şekercioğlu

Zafer Partisi

Jülide Sarıkaya Kurdoğlu

Saadet

Yakup Kasımay

Memleket

Tekin Yılmaz

HÜDA PAR

Mehmet Laçin

DEVA Partisi

Faik Eren

ÜMRANİYE'DE SEÇİMİ KİM KAZANDI?

Sandıklar açılıp oy sayımına başlandıktan sonra ilk veriler Yüksek Seçim Kurulu'nun duyurusuyla birlikte paylaşılacak. YSK'nin açıklaması sonrası haberimiz güncellenecektir.