Ümraniye 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Ümraniye'de seçimi kim kazandı? Ümraniye Belediye başkanı kim oldu?

Ümraniye seçim sonuçları yurttaşlar tarafından merak ediliyor. 31 Mart 2024 yerel seçimde Ümraniye'de hangi aday ne kadar oy aldı? Ümraniye Belediye başkanı kim oldu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 18:22
Ümraniye 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Ümraniye'de seçimi kim kazandı? Ümraniye Belediye başkanı kim oldu?
Abone Ol google-news

Ümraniye yerel sonuçları 2024 için geri sayım başladı. Seçmenler 31 Mart Pazar günü büyükşehir belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belirlemek için oy kullandı.

ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

AKP

İsmet Yıldırım

CHP

Aykut Erdoğdu

İYİ Parti

Serkan Yalçın

DEM Parti

Edip Alpata

Yeniden Refah

Orçun Şekercioğlu

Zafer Partisi

Jülide Sarıkaya Kurdoğlu

Saadet

Yakup Kasımay

Memleket

Tekin Yılmaz

HÜDA PAR

Mehmet Laçin

DEVA Partisi

Faik Eren

ÜMRANİYE'DE SEÇİMİ KİM KAZANDI?

Sandıklar açılıp oy sayımına başlandıktan sonra ilk veriler Yüksek Seçim Kurulu'nun duyurusuyla birlikte paylaşılacak. YSK'nin açıklaması sonrası haberimiz güncellenecektir.


Ümraniye haberleri 31 Mart 2024 yerel seçimleri haberleri yerel seçimler haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

DEM Partili Sırrı Sakık'tan 'taşımalı seçmen' isyanı: 'Ayıp, ayıp sizin içinize siniyor mu?'

DEM Partili Sırrı Sakık'tan 'taşımalı seçmen' isyanı: 'Ayıp, ayıp sizin içinize siniyor mu?'
Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi Boğa burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi Boğa burcu yorumu
Zelenski'den ABD itirafı: Geri çekilmek zorunda kalacağız

Zelenski'den ABD itirafı: Geri çekilmek zorunda kalacağız
Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi Yay burcu yorumu
Yayın yasakları saat kaçta kalkacak? YSK Başkanı Ahmet Yener'den 'yayın yasağı' açıklaması: 'Saat 17.00'den sonra...'

Yayın yasakları saat kaçta kalkacak? YSK Başkanı Ahmet Yener'den 'yayın yasağı' açıklaması: 'Saat 17.00'den sonra...'
Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi Akrep burcu yorumu
ANKA Haber Ajansı'ndan flaş açıklama: 'Sandıkların sadece yüzde 3'ü açıldı'

ANKA Haber Ajansı'ndan flaş açıklama: 'Sandıkların sadece yüzde 3'ü açıldı'
Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi Yengeç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi Yengeç burcu yorumu